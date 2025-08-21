Série D: Confira como está cada jogo e o que cada time precisa para se classificar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na Série D 2025, os confrontos até as oitavas seguem chaveamento por grupos; das quartas em diante, os duelos são por desempenho geral.

A Série D já chegou às oitavas de final, e a competição segue bastante acirrada. Os jogos de ida dessa fase já foram disputados, e agora torcedores aguardam ansiosos os confrontos de volta, que ocorrerão entre sábado (23) e domingo (24).

Ao todo, 16 equipes ainda permanecem na disputa, e após essa fase apenas 8 times seguirão adiante na competição.

Confira a seguir como foram os jogos de ida e o que cada equipe precisa fazer para se classificar para a próxima fase.

Status após a ida (placar agregado) e cenário para a volta



Barra x Ceilândia

Jogo de ida: Barra 1×1 Ceilândia

Barra 1×1 Ceilândia Jogo da volta: sábado, 23 de agosto

sábado, 23 de agosto Cenário: Quem vencer avança; novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Inter de Limeira x Rio Branco-ES

Jogo de ida: Inter 1×0 Rio Branco

Inter 1×0 Rio Branco Jogo da volta: sábado, 23 de agosto

sábado, 23 de agosto Cenário: Inter de Limeira se classifica com empate; Rio Branco precisa vencer por 1 gol para pênaltis ou por 2 para avançar.

Aparecidense x Goiatuba

Jogo de ida: Aparecidense 3×2 Goiatuba

Aparecidense 3×2 Goiatuba Jogo da volta: sábado, 23 de agosto

sábado, 23 de agosto Cenário: Aparecidense joga pelo empate; Goiatuba precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 gols para se classificar.

ASA x Manauara

Jogo de ida: ASA 1×0 Manauara EC

ASA 1×0 Manauara EC Jogo da volta: sábado, 23 de agosto

sábado, 23 de agosto Cenário: ASA se classifica com empate; Manauara precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 para avançar.

Maranhão x Central

Jogo de ida: Maranhão 2×1 Central

Maranhão 2×1 Central Jogo da volta: domingo, 24 de agosto

domingo, 24 de agosto Cenário: Central decide em casa: vitória por 1 gol leva aos pênaltis; por 2 ou mais, classifica.

América-RN x Imperatriz

Jogo de ida: América-RN 1×0 Imperatriz

América-RN 1×0 Imperatriz Jogo da volta: domingo, 24 de agosto

domingo, 24 de agosto Cenário: América-RN joga pelo empate; Imperatriz precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 para avançar.

Cianorte x Mixto

Jogo de ida: Cianorte 1×1 Mixto

Cianorte 1×1 Mixto Jogo da volta: domingo, 24 de agosto

domingo, 24 de agosto Cenário: Quem vencer se classifica; novo empate leva aos pênaltis.

Altos x Santa Cruz

Jogo de ida: Altos 1×1 Santa Cruz

Altos 1×1 Santa Cruz Jogo da volta: domingo, 24 de agosto

domingo, 24 de agosto Cenário: Quem vencer avança; empate leva a decisão para os pênaltis.

Datas da Série D