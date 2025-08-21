fechar
Serie D | Notícia

Série D: Confira como está cada jogo e o que cada time precisa para se classificar

Na Série D 2025, os confrontos até as oitavas seguem chaveamento por grupos; das quartas em diante, os duelos são por desempenho geral.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/08/2025 às 16:40
Troféu da Série D do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série D do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo/CBF

A Série D já chegou às oitavas de final, e a competição segue bastante acirrada. Os jogos de ida dessa fase já foram disputados, e agora torcedores aguardam ansiosos os confrontos de volta, que ocorrerão entre sábado (23) e domingo (24).

Ao todo, 16 equipes ainda permanecem na disputa, e após essa fase apenas 8 times seguirão adiante na competição.

Confira a seguir como foram os jogos de ida e o que cada equipe precisa fazer para se classificar para a próxima fase.

Status após a ida (placar agregado) e cenário para a volta

Barra x Ceilândia

  • Jogo de ida: Barra 1×1 Ceilândia
  • Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
  • Cenário: Quem vencer avança; novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Inter de Limeira x Rio Branco-ES

  • Jogo de ida: Inter 1×0 Rio Branco
  • Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
  • Cenário: Inter de Limeira se classifica com empate; Rio Branco precisa vencer por 1 gol para pênaltis ou por 2 para avançar.

Aparecidense x Goiatuba

  • Jogo de ida: Aparecidense 3×2 Goiatuba
  • Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
  • Cenário: Aparecidense joga pelo empate; Goiatuba precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 gols para se classificar.

ASA x Manauara

  • Jogo de ida: ASA 1×0 Manauara EC
  • Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
  • Cenário: ASA se classifica com empate; Manauara precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 para avançar.

Maranhão x Central

  • Jogo de ida: Maranhão 2×1 Central
  • Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
  • Cenário: Central decide em casa: vitória por 1 gol leva aos pênaltis; por 2 ou mais, classifica.

América-RN x Imperatriz

  • Jogo de ida: América-RN 1×0 Imperatriz
  • Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
  • Cenário: América-RN joga pelo empate; Imperatriz precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 para avançar.

Cianorte x Mixto

  • Jogo de ida: Cianorte 1×1 Mixto
  • Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
  • Cenário: Quem vencer se classifica; novo empate leva aos pênaltis.

Altos x Santa Cruz

  • Jogo de ida: Altos 1×1 Santa Cruz
  • Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
  • Cenário: Quem vencer avança; empate leva a decisão para os pênaltis.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Datas da Série D

  • Primeira fase (fase de grupos): 12 de abril a 27 de julho de 2025
  • Segunda fase (oitavas de final): 2 a 10 de agosto de 2025
  • Terceira fase (quartas de final): 17 a 24 de agosto de 2025
  • Semifinais: 31 de agosto a 7 de setembro de 2025
  • Final: 14 e 21 de setembro de 2025

Leia também

Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa
Série D

Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa
Náutico pode terminar a primeira fase da Série C na liderança? Confira
Náutico

Náutico pode terminar a primeira fase da Série C na liderança? Confira

Compartilhe

Tags