Série D: Confira como está cada jogo e o que cada time precisa para se classificar
Na Série D 2025, os confrontos até as oitavas seguem chaveamento por grupos; das quartas em diante, os duelos são por desempenho geral.
A Série D já chegou às oitavas de final, e a competição segue bastante acirrada. Os jogos de ida dessa fase já foram disputados, e agora torcedores aguardam ansiosos os confrontos de volta, que ocorrerão entre sábado (23) e domingo (24).
Ao todo, 16 equipes ainda permanecem na disputa, e após essa fase apenas 8 times seguirão adiante na competição.
Confira a seguir como foram os jogos de ida e o que cada equipe precisa fazer para se classificar para a próxima fase.
Status após a ida (placar agregado) e cenário para a volta
Barra x Ceilândia
- Jogo de ida: Barra 1×1 Ceilândia
- Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
- Cenário: Quem vencer avança; novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Inter de Limeira x Rio Branco-ES
- Jogo de ida: Inter 1×0 Rio Branco
- Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
- Cenário: Inter de Limeira se classifica com empate; Rio Branco precisa vencer por 1 gol para pênaltis ou por 2 para avançar.
Aparecidense x Goiatuba
- Jogo de ida: Aparecidense 3×2 Goiatuba
- Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
- Cenário: Aparecidense joga pelo empate; Goiatuba precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 gols para se classificar.
ASA x Manauara
- Jogo de ida: ASA 1×0 Manauara EC
- Jogo da volta: sábado, 23 de agosto
- Cenário: ASA se classifica com empate; Manauara precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 para avançar.
Maranhão x Central
- Jogo de ida: Maranhão 2×1 Central
- Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
- Cenário: Central decide em casa: vitória por 1 gol leva aos pênaltis; por 2 ou mais, classifica.
América-RN x Imperatriz
- Jogo de ida: América-RN 1×0 Imperatriz
- Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
- Cenário: América-RN joga pelo empate; Imperatriz precisa vencer por 1 gol (pênaltis) ou 2 para avançar.
Cianorte x Mixto
- Jogo de ida: Cianorte 1×1 Mixto
- Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
- Cenário: Quem vencer se classifica; novo empate leva aos pênaltis.
Altos x Santa Cruz
- Jogo de ida: Altos 1×1 Santa Cruz
- Jogo da volta: domingo, 24 de agosto
- Cenário: Quem vencer avança; empate leva a decisão para os pênaltis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Datas da Série D
- Primeira fase (fase de grupos): 12 de abril a 27 de julho de 2025
- Segunda fase (oitavas de final): 2 a 10 de agosto de 2025
- Terceira fase (quartas de final): 17 a 24 de agosto de 2025
- Semifinais: 31 de agosto a 7 de setembro de 2025
- Final: 14 e 21 de setembro de 2025