Náutico pode terminar a primeira fase da Série C na liderança? Confira

Em grande fase, Timbu está invicto há 10 rodadas. Equipe pernambucana encara São Bernardo e Ituano antes do encerramento da etapa inicial

Classificado para o quadrangular decisivo da Série C, o Náutico vive grande momento na competição. Invicto há 10 rodadas, o Timbu sonha em retornar à segunda divisão.

Antes do final da primeira fase, no entanto, o clube pernambucano possui dois compromissos importantes. A equipe enfrenta o São Bernardo, fora de casa, e encerra a etapa inicial contra o Ituano, nos Aflitos.

Apesar de parecer que os dois jogos servirão apenas para cumprir tabela, já que o Timbu não possui mais chances de ser eliminado, o futuro alvirrubro pode ser modificado a depender de cada cenário.

Náutico pode liderar a primeira fase da Série C?

O Náutico ainda pode encerrar a primeira fase da Série C na liderança. Para isso, o time precisa vencer suas duas últimas partidas e torcer por duas derrotas do Caxias, líder da competição.

O time gaúcho irá encarar Brusque, em casa, e enfrenta o Maringá, no Paraná, em sua despedida da primeira fase.

Apesar de o Caxias possui 37 pontos, 4 a mais em relação ao clube alvirrubro, um empate do Grená inviabilizaria as chances do Náutico assumir a liderança, devido aos critérios de desempate.

Quais são os possíveis adversários do Náutico?

Se a 1ª fase da Série C acabasse ao final da 17ª rodada, o Náutico estaria no Grupo B, ao lado de Ponte Preta (3º), Floresta (6º) e Confiança (7º).

Do outro lado, estariam no Grupo A: Caxias (1º), Londrina (4º), São Bernardo (5º) e Guarani (8º).

Os dois melhores de cada grupo estão garantidos na próxima edição da Série B. Os primeiros colocados disputam a grande final da Terceira Divisão de 2025.

Confira o chaveamento do Quadrangular Final da Série C

Grupo A

1º colocado



4º colocado



5º colocado



8º colocado

Grupo B