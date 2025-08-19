Náutico fica perto de anunciar o retorno de Samuel Otusanya

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O atacante nigeriano estava disputando a Série B no Criciúma e chega com contrato de empréstimo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico entrou em acordo com as partes e deve anunciar em breve a contratação do atacante nigeriano Samuel Otusanya. Ele retorna ao Timbu com contrato de empréstimo junto ao Criciúma, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o jogador já desembarque no Recife durante a quarta-feira (20).

Samuel Otusanya chegou ao Náutico durante a pré-temporada. Ele pertencia ao América-PE, que cedeu o atacante ao clube alvirrubro.

Depois de 16 jogos, três gols e uma assistência, foi negociado com o Criciúma. Assim, fechou um novo vínculo até o final de 2027 junto time catarinense.

Porém, não conseguiu engrenar pelo Criciúma, que ainda resistiu para liberar Sam, como é conhecido, para o Náutico. Lá, disputou apenas oito partidas e não titular em nenhuma oportunidade. A última partida aconteceu no dia 1º de agosto - o jogo contra o Operário.

Otusanya suprirá uma carência no ataque do Náutico. Paulo Sérgio tem sofrido com consecutivas lesões, enquanto Bruno Mezenga não consegue manter uma regularidade.

A comissão técnica de Hélio dos Anjos já estava em busca de um atacante, de força, e que atue pelos lados, além de centralizado.

Elogio do técnico do Náutico

Hélio, inclusive, rasgou elogios para Samuel Otusanya em uma recente entrevista coletiva. De acordo com o treinador do Náutico, o atleta possui as características pedidas pela Série C.

"A divisão precisa de um jogador de centro, com mobilidade, velocidade e força. Gosto de ter dois atletas do meio para frente com características diferentes. Sam é um atleta que o clube conhece até mais do que eu. Gostei muito dessa competitividade dele", afirmou o técnico do Náutico.

Próximo jogo pela Série C

Classificado com antecedência para o Quadrangular Final após a vitória sobre o Anápolis, o Náutico se prepara para o jogo contra o São Bernardo. O duelo acontece no sábado (23), às 17h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no interior de São Paulo. A partida é válida pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.