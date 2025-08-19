Náutico fica perto de anunciar o retorno de Samuel Otusanya
O atacante nigeriano estava disputando a Série B no Criciúma e chega com contrato de empréstimo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro
O Náutico entrou em acordo com as partes e deve anunciar em breve a contratação do atacante nigeriano Samuel Otusanya. Ele retorna ao Timbu com contrato de empréstimo junto ao Criciúma, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o jogador já desembarque no Recife durante a quarta-feira (20).
Samuel Otusanya chegou ao Náutico durante a pré-temporada. Ele pertencia ao América-PE, que cedeu o atacante ao clube alvirrubro.
Depois de 16 jogos, três gols e uma assistência, foi negociado com o Criciúma. Assim, fechou um novo vínculo até o final de 2027 junto time catarinense.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Porém, não conseguiu engrenar pelo Criciúma, que ainda resistiu para liberar Sam, como é conhecido, para o Náutico. Lá, disputou apenas oito partidas e não titular em nenhuma oportunidade. A última partida aconteceu no dia 1º de agosto - o jogo contra o Operário.
Otusanya suprirá uma carência no ataque do Náutico. Paulo Sérgio tem sofrido com consecutivas lesões, enquanto Bruno Mezenga não consegue manter uma regularidade.
A comissão técnica de Hélio dos Anjos já estava em busca de um atacante, de força, e que atue pelos lados, além de centralizado.
Elogio do técnico do Náutico
Hélio, inclusive, rasgou elogios para Samuel Otusanya em uma recente entrevista coletiva. De acordo com o treinador do Náutico, o atleta possui as características pedidas pela Série C.
"A divisão precisa de um jogador de centro, com mobilidade, velocidade e força. Gosto de ter dois atletas do meio para frente com características diferentes. Sam é um atleta que o clube conhece até mais do que eu. Gostei muito dessa competitividade dele", afirmou o técnico do Náutico.
Próximo jogo pela Série C
Classificado com antecedência para o Quadrangular Final após a vitória sobre o Anápolis, o Náutico se prepara para o jogo contra o São Bernardo. O duelo acontece no sábado (23), às 17h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no interior de São Paulo. A partida é válida pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.