Náutico 1x0 Anápolis: Veja os melhores momentos do jogo válido pela Série C

O duelo foi válido pela antepenúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e o Náutico garantiu a classificação antecipada

Por Davi Saboya Publicado em 17/08/2025 às 23:19
Lance do jogo entre N&aacute;utico x An&aacute;polis pela 17&ordf; rodada da S&eacute;rie C
Lance do jogo entre Náutico x Anápolis pela 17ª rodada da Série C - JAILTON JR./JC IMAGEM

Após duas temporadas consecutivas sem avançar da primeira fase, o Náutico, finalmente, garantiu a vaga no Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A classificação veio com a vitória por 1x0 sobre o Anápolis, neste domingo (17), nos Aflitos. Com esse resultado, o Timbu assegurou um lugar no G-8 e recuperou a vice-liderança, somando 32 pontos na 17ª rodada.

O atacante Igor Bolt marcou o gol da vitória. Esse triunfo também estendeu a impressionante invencibilidade do Náutico na Série C, que já dura dez rodadas. Além disso, a defesa do Timbu tem se destacado, sem sofrer gols há oito jogos.

O próximo desafio do Náutico será no dia 23 de agosto, um sábado, quando a equipe enfrenta o São Bernardo às 17h (horário de Brasília) no estádio Primeiro de Maio. A partida é válida pela penúltima rodada e, embora os dois times já estejam classificados, a disputa é por um melhor posicionamento na tabela.

Veja os melhores momentos de Náutico 1x0 Anápolis

Quadrangular da Série C 2025: Veja adversários do Náutico e chaveamento
Embalado, Náutico vence Anápolis e conquista classificação antecipada na Série C

