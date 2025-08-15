fechar
Paulo Sérgio desfalca Náutico no jogo que pode garantir classificação na Série C

O artilheiro alvirrubro foi diagnosticado com uma lesão muscular grau na coxa e não poderá enfrentar o Anápolis, nos Aflitos, no próximo domingo

Por Davi Saboya Publicado em 15/08/2025 às 22:12
Paulo Sérgio, atacante do Náutico
Paulo Sérgio, atacante do Náutico - Gabriel França/CNC

O atacante Paulo Sérgio desfalcará o Náutico no jogo contra o Anápolis. Após exame de imagem, foi diagnosticada a contusão grau um na coxa. Sendo assim, ele estará fora da partida que pode sacramentar a classificação do Timbu para o Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida acontece no próximo domingo (17), às 19h (de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela 17ª rodada. Ou seja, a antepenúltima rodada.

Paulo Sérgio, mesmo tendo sido relacionado e ficado no banco de reservas, foi poupado do último jogo - a vitória contra o Londrina. Em campo, assistiu ao sucessor Bruno Mezenga marcar um golaço e abriu o placar. Mezenga, por sinal, continuará no time titular.

Em 2026, o artilheiro do Náutico não conseguiu engrenar uma sequência de jogos e tem sofrido com consecutivas lesões. No total, Paulo Sérgio disputou 15 jogos e marcou seis gols. O último deles, inclusive, na vitória sobre o líder Caxias.

Outros desfalques no Náutico

Além de Paulo Sérgio, o técnico Hélio dos Anjos não contará com os zagueiros Mateus Silva e Carlinhos, e os volantes Auremir e Marco Antônio. O primeiro está na transição física, em recuperação de lesão na coxa, e os demais estão suspensos.

Na zaga, Rayan deve entrar na equipe principal e formar a zaga com João Maistro. No meio-campo, Igor Pereira deve ter a companhia de Wenderson e Patrick Allan.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius retornam após cumprirem as respectivas suspensões diante do Londrina. O atacante Kelvin, recuperado de contusão, fica como opção no banco de reservas.

A provável escalação do Náutico é Muriel, Arnaldo, João Maistro, Rayan, Igor Fernandes, Igor Pereira, Wenderson, Patrick Allan, Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

Se vencer, o Náutico carimba a classificação antecipada para o Quadrangular Final da Série C. O Timbu é o vice-líder com 29 pontos, enquanto Ypiranga-RS e CSA estão em 8º e 9º lugar, respectivamente, co, 21 pontos.

