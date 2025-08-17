Quadrangular da Série C 2025: Veja adversários do Náutico e chaveamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Náutico conquistou a classificação antecipada para o Quadrangular Final da Série C com a vitória sobre o Anápolis na antepenúltima rodada da 1ª fase

Com a vitória sobre o Anápolis, o Náutico é um dos cinco times classificados de forma antecipada para o Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. Junto com o Timbu, neste domingo (17), Caxias, Londrina, Ponte Preta e São Bernardo sacramentaram as respectivas vagas no G-8. Assim, ainda restam três posições em aberto.

Floresta, Guarani, Brusque, CSA, Ypiranga-RS, Confiança, Ituano, Maringá e Figueirense estão em uma briga acirrada. Veja, abaixo, a situação na classificação:

6º: Floresta - 25 pts



7º: Guarani - 23 pts



8º: Brusque - 22 pts



9º: CSA - 22 pts



10º: Ypiranga-RS - 21 pts



11º: Confiança - 21 pts

12º: Ituano - 21 pts



13º: Maringá - 21 pts



14º: Figueirense - 20 pts

Na parte de cima da tabela, os times classificados também estão próximos. Porém, o líder Caxias possui um jogo a menos. O time gaúcho visita a Tombense, nesta segunda-feira (18), às 19h30, no encerramento da antepenúltima rodada da primeira fase.

No mesmo horário, ainda tem Ypiranga-RS x Botafogo-PB, no Colosso da Lagoa, em um confronto direto que envolve o G-8 e a zona de rebaixamento.

Náutico pode sacramentar vaga no G-3

Na próxima rodada da Série C, o Náutico enfrenta o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no interior de São Paulo. O confronto acontece no sábado (23), às 17h (de Brasília).

Faltando duas rodadas para o fim da próxima fase, como o São Bernardo é um concorrente direto e ocupa a 5ª colocação com 29 pontos, o Timbu pode cravar uma vaga no G-3 da Série C.

Isso porque iria pular para 35 pontos, não poderia ser mais alcançado pelo São Bernardo, na última rodada, e o Londrina, que é o 4º com 29, teria que tirar uma diferença de 6 gols de saldo, se o Náutico perder para o Ituano em casa na última rodada.

Enquanto o Náutico visita o São Bernardo, o Londrina joga em casa contra o Náutico e a Ponte Preta, 3ª colocada com 30 pontos, visita o CSA, que ainda sonha com uma vaga no G-8.

Vale destacar que o 1º e 2º lugar da Série C são os "cabeças de chave" do Quadrangular Final. Assim, jogam a última partida, do turno e returno, dentro de casa e estreiam longe dos respetivos redutos.

De um lado, o Grupo A com o 1º, 4º, 5º e 8º lugar. Do outro, o Grupo B com o 2º, 3º, 6º e 7º colocado.

E se acabasse hoje? Confira adversários do Náutico

Se a 1ª fase da Série C acabasse neste domingo, 17 de agosto de 2025, o Náutico ficaria no Grupo B junto com Ponte Preta (3º), Floresta (6º) e Confiança (7º).

Do outro lado, no Grupo A: Caxias (1º), Londrina (4º), São Bernardo (5º) e Guarani (8º).

Os dois melhores de cada grupo estão garantidos na Série B de 2026. Os primeiros colocados disputam a grande final da Terceira Divisão de 2025.

Veja o chaveamento do Quadrangular Final da Série C

Grupo A

1º



4º



5º



8º

Grupo B