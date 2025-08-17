Embalado, Náutico vence Anápolis e conquista classificação antecipada na Série C
Igor Bolt marcou o gol que garantiu o Timbu no Quadrangular Final, manteve a invencibilidade na reta final da 1ª fase e voltou para a vice-liderança
Depois de duas temporadas seguidas sem conseguir passar da primeira fase, o Náutico conquistou a tão sonhada classificação para o Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu venceu por 1x0 o Anápolis, neste domingo (17), nos Aflitos. Com o resultado, cravou uma vaga no G-8 e retomou a vice-liderança com 32 pontos na 17ª rodada.
O gol da vitória foi marcado pelo atacante Igor Bolt. O placar também estender a invencibilidade do Náutico na Série C. O Timbu não sente o sabor amargo da derrota há dez rodadas. Além disso, não sofre gols há oito jogos.
Classificação da Série C
Além do Náutico, Caxias, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já estão garantidos na próxima fase da Série C. Assim, só restam três vagas abertas no G-8 e a briga promete ser acirrada. Estão na disputa: Floresta, Guarani, Brusque, CSA, Ypiranga-RS, Confiança, Ituano, Maringá e Figueirense.
- 6º: Floresta - 25 pts
- 7º: Guarani - 23 pts
- 8º: Brusque - 22 pts
- 9º: CSA - 22 pts
- 10º: Ypiranga-RS - 21 pts
- 11º: Confiança - 21 pts
- 12º: Ituano - 21 pts
- 13º: Maringá - 21 pts
- 14º: Figueirense - 20 pts
Próximo jogo do Náutico
O próximo jogo do Náutico acontece no dia 23 de agosto (sábado). O Timbu visita o São Bernardo, às 17h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio. O duelo é válido pela penúltima rodada. Ambos os times estão classificados, mas brigam pelo melhor chaveamento.
Só faltou o gol
O Náutico, mais uma vez, começou o jogo pressionando o adversário. Sem deixar o Anápolis respirar, o Timbu criou as oportunidades, mas abusou de perder gols. Só Hélio Borges acertou a trave duas vezes. Além dele, o Alvirrubro ainda criou oportunidades de gol com Vinícius, Patrick Allan e Bruno Mezenga, só que ninguém conseguiu concluir em gol.
As principais jogadas foram oriundas pelo lado direito. Arnaldo esbanjando força física foi o ponto forte do setor ofensivo. Já a defesa não sofreu tanto. Quando o Anápolis conseguiu concluir as jogadas, o goleiro Muriel apareceu de forma segurar para salvar o Timbu.
Ritmo caiu, gol chegou
Depois do intervalo, o Náutico continuou superior ao Anápolis. Porém, com um pouco menos de intensidade. Mesmo assim, o time alvirrubro mostrou qualidade em outro estilo de jogo e acabou chegando no gol.
Aos 31 minutos, Patrick Allan encaixou pelo lançamento para Vinícius pela ponta esquerda. O atacante invadiu a área e cruzou para Igor Bolt, que atuando como "falso 9" escorou "de peito" para o fundo do gol.
Em seguida, o Náutico era para ter ampliado a diferença no marcador. O Anápolis partiu para o ataque e cedeu espaço na defesa. Tanto que Vinícius e Bolt saíram livres na cara do gol.
Vinícius tocou para Bolt, que estufou a rede. Porém, de forma errada, a arbitragem apontou impedimento na jogada.
