fechar
Nautico | Notícia

Náutico reabre negociações com Otusanya para reforçar equipe na reta final da Série C

O nigeriano atualmente defende o Criciúma, onde disputou 8 jogos até o momento, mas ainda não marcou gols pela equipe catarinense.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/08/2025 às 13:59
Samuel Otusanya comemorando primeiro gol com a camisa do Náutico
Samuel Otusanya comemorando primeiro gol com a camisa do Náutico - JAILTON JR/JC IMAGEM

Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Náutico retomou as negociações com o atacante Samuel Otusanya, do Criciúma. A diretoria alvirrubra tenta viabilizar um empréstimo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Timbu já apresentou uma proposta, que contou com o aval do jogador, mas ainda não foi aceita pelo clube catarinense.

Otusanya já vestiu a camisa do Náutico em 2024, quando chegou por empréstimo junto ao América-PE, então detentor de seus direitos federativos. Após boa passagem pelos Aflitos, o atacante foi negociado com o Criciúma em abril deste ano.

Elenco do Náutico comemora o gol. (Foto: Gabriel França/CNC)
Otusanya marcou gol no clássico contra o Sport. - Elenco do Náutico comemora o gol. (Foto: Gabriel França/CNC)

Problemas no setor ofensivo

Mesmo em ótima fase e já classificado para o quadrangular da Série C, o Náutico convive com um elenco curto no setor ofensivo, especialmente na posição de centroavante.

O camisa 9, Paulo Sérgio, ficou longo período afastado por lesões, voltou a atuar recentemente, mas após cumprir suspensão voltou a se machucar.

O reserva imediato, Bruno Mezenga, tem dado conta do recado, mas segue apresentando certa irregularidade ao longo das partidas.

Números de Samuel Otusanya no Náutico

Nesta temporada, o atacante disputou 16 jogos, marcou três gols e deu uma assistência com a camisa alvirrubra.

Leia também

Quadrangular da Série C 2025: Veja adversários do Náutico e chaveamento
Série C

Quadrangular da Série C 2025: Veja adversários do Náutico e chaveamento
Embalado, Náutico vence Anápolis e conquista classificação antecipada na Série C
Série C

Embalado, Náutico vence Anápolis e conquista classificação antecipada na Série C

Compartilhe

Tags