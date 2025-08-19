Comentário de Ralph de Carvalho: Radiografa o Futebol Pernambucano e Nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O comentarista Ralph de Carvalho fez uma análise contundente do momento dos clubes de Pernambuco e também opinou sobre o cenário nacional

Segundo Ralph, o Náutico vive grande momento. A vitória por 1 a 0 contra o Anápolis poderia ter sido mais elástica. “Foi até sorte do Anápolis. No primeiro tempo, o Náutico poderia meter dois, três gols. O time entrou intenso, determinado, marcando alto”, disse.

O comentarista ressaltou a solidez defensiva: são oito jogos sem sofrer gols, nove de invencibilidade e cinco vitórias seguidas. Mesmo com mudanças na zaga — como João Maistro e Raian — o sistema se mantém firme. “A marcação é coletiva”, avaliou.

No meio, Wenderson se destacou, enquanto Mezenga recebeu críticas por não finalizar em mais de 100 minutos em campo. Ralph apontou a necessidade de contratar um centroavante, já que Paulo Sérgio segue lesionado e Igor Bolt, apesar de marcar, não atua como pivô. Para ele, o time tem “grande probabilidade de subir para a Série B”.

Retrô virtualmente rebaixado

Sobre o Retrô, Ralph foi categórico: o time está “virtualmente rebaixado” na Série C. Para ele, é apenas questão de tempo. O comentarista lamentou a queda rápida de um clube que parecia ascendente.

Ele também chamou atenção para a permanência do técnico Fernando Marchiori. “Tá demonstrando prestígio, porque se fosse outro treinador, já tinha caído. Laércio Guerra não é de esperar”, comentou.

Santa Cruz e o fator torcida

Em relação ao confronto decisivo contra o Altos, Ralph destacou a força da torcida tricolor. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos, e ele acredita que isso pode empurrar o time. “É tranquilidade jogar com o torcedor, que vai apoiar do início ao fim”, disse.

O comentarista ressaltou a necessidade de vitória imediata: “O que o Santa tem que fazer hoje é ganhar. O clima e a atmosfera ajudam”. Sobre o goleiro Rock Kennedy, explicou que o erro contra o Sergipe foi técnico, não psicológico, mas reconheceu a importância do trabalho mental em sua recuperação.

Psicologia e vaidade no futebol

Ralph também discutiu a resistência de alguns técnicos à psicologia esportiva. Ele relembrou episódio de 1999, quando Nereu Pinheiro criticou a psicóloga Santana Moura: “Essa mulher acabou com a minha pré-eleção”. Para o comentarista, a rejeição de treinadores à psicologia revela insegurança.

Sport sem força para a Série A

O “Bola de Ouro” avaliou que o Sport não está preparado para a Série A. Ele destacou a dependência de jogadores como Derik e Léo Pereira, que dão intensidade ao time. “Quando eles saíram contra o São Paulo, o Sport se acabou. A equipe se resume a eles para ganhar intensidade”, disse.

Na visão de Ralph, os empates contra São Paulo e Santos mostraram a limitação do elenco. “O velho Leão precisa de mais do que 11 jogadores”, concluiu.

Neymar e a “infantilidade”

Por fim, Ralph criticou Neymar pelo choro após uma partida, alinhando-se à opinião do ex-jogador Neto. “É infantilidade. Neymar é o infantil do futebol brasileiro”, disparou.

O comentarista classificou a cena como teatral: “Ele resolveu se abraçar com o técnico adversário e recebeu um beijo no pescoço como se fosse uma criança”. Para Ralph, Neymar deveria ser um líder forte, referência mental para o futebol brasileiro. “Ele foi fraco no fim do jogo”, finalizou.

Para ouvir a análise completa e aprofundada de Ralf de Carvalho e de outros craques do debate esportivo, sintonize ou acesse o episódio completo de "O Assunto é Futebol, Segundo Tempo" da Rádio Jornal.