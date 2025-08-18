Volante remanescente de 2024 deixa o Náutico após rescisão de contrato
O clube alvirrubro seguirá a Série C com seis volantes no elenco e não deve buscar novas contratações para a posição nesta reta final.
O volante Renato Alves está de saída do Náutico. O jogador não participa mais das atividades com o elenco e negocia os últimos detalhes da rescisão contratual, segundo informações do ge.
Renato chegou ao clube em maio de 2024, mas sua passagem foi marcada por sucessivas lesões. Em quase duas temporadas, disputou apenas nove partidas e balançou as redes uma vez.
No ano passado, atuou em sete jogos até sofrer uma lesão muscular que o tirou de combate. Recuperou-se apenas em 2025, mas voltou a sentir problemas físicos em diferentes momentos. Na estreia do Pernambucano, diante do Petrolina, permaneceu em campo por apenas 25 minutos antes de sair lesionado novamente.
Seu último jogo foi contra o América-RN, em março, quando entrou no segundo tempo. Desde então, não voltou a ser utilizado e acabou liberado pelo clube, que agora define apenas os termos financeiros da rescisão.
Volantes no Náutico em 2025
Para o restante da Série C, o Timbu conta atualmente com seis opções para o setor: Igor Pereira, Marco Antônio, Auremir, Wenderson, Samuel e Hallanzinho. A diretoria, por enquanto, não pretende contratar outro volante para a sequência da competição.
Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C
18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico
- Data: 23/08 (domingo)
- Horário: 17h
- Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP
19ª rodada – Náutico x Ituano-SP
- Data: 30/08 (sábado)
- Horário: 17h
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE