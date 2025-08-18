Ex-Náutico, Lucas Perri é titular em estreia na Premier League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Goleiro de 27 anos conquistou a torcida alvirrubra em sua passagem pelo clube, em 2022, e assume maior desafio na carreira na Inglaterra

Saudades dele, torcedor alvirrubro? Ex-goleiro do Náutico, Lucas Perri está atuando como titular do Leeds United em sua estreia na Premier League, que acontece neste momento, contra o Everton, no Elland Road, em Leeds.

Destaque também no Botafogo, o arqueiro de 27 anos estava no Lyon, da França e chega para assumir o seu maior desafio na carreira ao atuar na considera melhor, e mais difícil, liga do mundo.

Lucas Perri é o único brasileiro do elenco atual do Leeds, mas, recentemente, o clube foi a casa de Raphinha, atacante titular da Seleção Brasileira e do Barcelona e um dos postulantes ao prêmio da Bola de Ouro.

Aos torcedores do Timbu que quiserem matar um pouco da saudade do goleiro, a partida tem transmissão ao vivo da ESPN 4, na tv fechada, e do serviço de streaming Disney+.