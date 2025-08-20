Náutico ganha quatro "reforços" para jogo contra São Bernardo pela Série C

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo do próximo sábado é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e o Timbu pode cravar posto no G-3

O Náutico ganhou quatro "reforços" para o jogo contra o São Bernardo, neste sábado (23), no estádio Primeiro de Maio, às 17h (de Brasília), no interior de São Paulo. O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Recuperado da lesão muscular na coxa, o zagueiro Mateus Silva está à disposição. Ele iniciou a transição física na semana passada e não participou do último jogo - a vitória sobre o Anápolis.

Além dele, o zagueiro Carlinhos e o volante Marco Antônio retornam de suspensão. Por outro lado, o atacante Paulo Sérgio segue no departamento médico por causa da contusão grau um na coxa.

Assim, a provável escalação do Náutico é com Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos, Igor Pereira, Igor Fernandes, Marco Antônio, Patrick Allan, Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

"Agora, é uma questão muito comportamental. Temos um perfil de grupo que vem mostrando muita maturidade psicológico. Claro, temos que tomar os cuidados nesses últimos jogos", afirmou o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos.

"Temos que manter os pés no chão, trabalhar com bastante humildade e seguir em busca do objetivo principal. Temos muito o que acontecer e os jogadores sabem disso", completou.

Náutico na Série C

Náutico e São Bernardo já estão classificados para o Quadrangular Final da Série C. O Timbu é o vice-líder com 32 pontos, enquanto o time paulista ocupa a 5ª colocação com 29 pontos.

Se vencer o confronto, o Timbu encaminha uma vaga entre os três primeiros colocados. O líder e o vice-líder possuem a vantagem de jogar em casa na última rodada da 2ª fase.