Náutico ganha quatro "reforços" para jogo contra São Bernardo pela Série C
O duelo do próximo sábado é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e o Timbu pode cravar posto no G-3
O Náutico ganhou quatro "reforços" para o jogo contra o São Bernardo, neste sábado (23), no estádio Primeiro de Maio, às 17h (de Brasília), no interior de São Paulo. O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Recuperado da lesão muscular na coxa, o zagueiro Mateus Silva está à disposição. Ele iniciou a transição física na semana passada e não participou do último jogo - a vitória sobre o Anápolis.
Além dele, o zagueiro Carlinhos e o volante Marco Antônio retornam de suspensão. Por outro lado, o atacante Paulo Sérgio segue no departamento médico por causa da contusão grau um na coxa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Assim, a provável escalação do Náutico é com Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos, Igor Pereira, Igor Fernandes, Marco Antônio, Patrick Allan, Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.
"Agora, é uma questão muito comportamental. Temos um perfil de grupo que vem mostrando muita maturidade psicológico. Claro, temos que tomar os cuidados nesses últimos jogos", afirmou o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos.
"Temos que manter os pés no chão, trabalhar com bastante humildade e seguir em busca do objetivo principal. Temos muito o que acontecer e os jogadores sabem disso", completou.
Náutico na Série C
Náutico e São Bernardo já estão classificados para o Quadrangular Final da Série C. O Timbu é o vice-líder com 32 pontos, enquanto o time paulista ocupa a 5ª colocação com 29 pontos.
Se vencer o confronto, o Timbu encaminha uma vaga entre os três primeiros colocados. O líder e o vice-líder possuem a vantagem de jogar em casa na última rodada da 2ª fase.