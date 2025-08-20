fechar
Náutico ganha quatro "reforços" para jogo contra São Bernardo pela Série C

O duelo do próximo sábado é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e o Timbu pode cravar posto no G-3

Por Davi Saboya Publicado em 20/08/2025 às 22:11 | Atualizado em 20/08/2025 às 23:00
Marco Antônio, volante do Náutico
Marco Antônio, volante do Náutico - Gabriel França/CNC

O Náutico ganhou quatro "reforços" para o jogo contra o São Bernardo, neste sábado (23), no estádio Primeiro de Maio, às 17h (de Brasília), no interior de São Paulo. O duelo é válido pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Recuperado da lesão muscular na coxa, o zagueiro Mateus Silva está à disposição. Ele iniciou a transição física na semana passada e não participou do último jogo - a vitória sobre o Anápolis.

Além dele, o zagueiro Carlinhos e o volante Marco Antônio retornam de suspensão. Por outro lado, o atacante Paulo Sérgio segue no departamento médico por causa da contusão grau um na coxa.

Assim, a provável escalação do Náutico é com Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos, Igor Pereira, Igor Fernandes, Marco Antônio, Patrick Allan, Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

"Agora, é uma questão muito comportamental. Temos um perfil de grupo que vem mostrando muita maturidade psicológico. Claro, temos que tomar os cuidados nesses últimos jogos", afirmou o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos.

"Temos que manter os pés no chão, trabalhar com bastante humildade e seguir em busca do objetivo principal. Temos muito o que acontecer e os jogadores sabem disso", completou.

Náutico na Série C

Náutico e São Bernardo já estão classificados para o Quadrangular Final da Série C. O Timbu é o vice-líder com 32 pontos, enquanto o time paulista ocupa a 5ª colocação com 29 pontos.

Se vencer o confronto, o Timbu encaminha uma vaga entre os três primeiros colocados. O líder e o vice-líder possuem a vantagem de jogar em casa na última rodada da 2ª fase.

