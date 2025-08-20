Classificação Série C 2025 atualizada: veja G-8 e zona de rebaixamento da competição
Restam apenas 3 vagas para o quadrangular da Série C do Brasileiro, e vários times ainda lutam por elas, com apenas 2 jogos restantes.
A Série C do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e já começa a definir quais clubes brigarão por acesso e quais lutarão contra o rebaixamento ao final da competição.
O líder Caxias empatou com a Tombense, lanterna da última rodada, em 0 a 0, resultado que não alterou a situação da equipe mineira na luta contra a queda.
Além do líder, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já garantiram suas vagas no quadrangular e aguardam que mais três equipes conquistem a classificação para a próxima fase.
Tabela de Classificação Série C 2025
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Marcados
|Gols Sofridos
|Saldo de Gols
|1
|Caxias
|37
|17
|12
|1
|4
|26
|17
|9
|2
|Náutico
|32
|17
|9
|5
|3
|21
|6
|15
|3
|Ponte Preta
|30
|17
|9
|3
|5
|17
|15
|2
|4
|Londrina
|29
|17
|8
|5
|4
|26
|17
|9
|5
|São Bernardo
|29
|17
|8
|5
|4
|18
|12
|6
|6
|Floresta
|24
|17
|6
|6
|5
|13
|14
|-1
|7
|Confiança
|23
|17
|6
|5
|6
|20
|21
|-1
|8
|Guarani
|23
|17
|6
|5
|6
|17
|18
|-1
|9
|Brusque
|22
|17
|6
|4
|7
|17
|17
|0
|10
|Ypiranga
|22
|17
|6
|4
|7
|15
|19
|-4
|11
|CSA
|22
|17
|5
|7
|5
|20
|19
|1
|12
|Ituano
|21
|17
|5
|6
|6
|17
|20
|-3
|13
|Maringá
|21
|17
|4
|9
|4
|21
|22
|-1
|14
|Botafogo-PB
|20
|17
|5
|5
|7
|21
|19
|2
|15
|Figueirense
|20
|17
|4
|8
|5
|20
|17
|3
|16
|Anápolis
|19
|17
|4
|7
|6
|13
|18
|-5
|17
|Itabaiana
|18
|17
|5
|3
|9
|13
|18
|-5
|18
|ABC
|17
|17
|2
|11
|4
|19
|23
|-4
|19
|Retrô
|13
|17
|3
|4
|10
|6
|20
|-14
|20
|Tombense
|13
|17
|2
|7
|8
|12
|20
|-8
Datas da Série C 2025
- Início da competição: 12 de abril de 2025
- Término da competição: 26 de outubro de 2025
Fases da Série C 2025:
Primeira Fase (Turno Único)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Todos os 20 times se enfrentam em turno único (19 rodadas)
- Os 8 melhores avançam para a Segunda Fase
- Os 4 últimos são rebaixados para a Série D de 2026
- Término da primeira fase: 30 de agosto de 2025
- Rodadas finais da primeira fase: 23, 24 e 30 de agosto
Segunda Fase (Mata-Mata / Grupo)
- 8 classificados divididos em 2 grupos de 4 equipes
- Jogos em turno e returno dentro de cada grupo
- Os 2 melhores de cada grupo conquistam acesso à Série B de 2026
- Líderes de cada grupo disputam a final em jogos de ida e volta