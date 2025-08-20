fechar
Serie C | Notícia

Classificação Série C 2025 atualizada: veja G-8 e zona de rebaixamento da competição

Restam apenas 3 vagas para o quadrangular da Série C do Brasileiro, e vários times ainda lutam por elas, com apenas 2 jogos restantes.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 10:14
Troféu da Série C
Troféu da Série C - Lucas Figueiredo/CBF

A Série C do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e já começa a definir quais clubes brigarão por acesso e quais lutarão contra o rebaixamento ao final da competição.

O líder Caxias empatou com a Tombense, lanterna da última rodada, em 0 a 0, resultado que não alterou a situação da equipe mineira na luta contra a queda.

Além do líder, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já garantiram suas vagas no quadrangular e aguardam que mais três equipes conquistem a classificação para a próxima fase.

Tabela de Classificação Série C 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Marcados Gols Sofridos Saldo de Gols
1 Caxias 37 17 12 1 4 26 17 9
2 Náutico 32 17 9 5 3 21 6 15
3 Ponte Preta 30 17 9 3 5 17 15 2
4 Londrina 29 17 8 5 4 26 17 9
5 São Bernardo 29 17 8 5 4 18 12 6
6 Floresta 24 17 6 6 5 13 14 -1
7 Confiança 23 17 6 5 6 20 21 -1
8 Guarani 23 17 6 5 6 17 18 -1
9 Brusque 22 17 6 4 7 17 17 0
10 Ypiranga 22 17 6 4 7 15 19 -4
11 CSA 22 17 5 7 5 20 19 1
12 Ituano 21 17 5 6 6 17 20 -3
13 Maringá 21 17 4 9 4 21 22 -1
14 Botafogo-PB 20 17 5 5 7 21 19 2
15 Figueirense 20 17 4 8 5 20 17 3
16 Anápolis 19 17 4 7 6 13 18 -5
17 Itabaiana 18 17 5 3 9 13 18 -5
18 ABC 17 17 2 11 4 19 23 -4
19 Retrô 13 17 3 4 10 6 20 -14
20 Tombense 13 17 2 7 8 12 20 -8

Datas da Série C 2025

  • Início da competição: 12 de abril de 2025
  • Término da competição: 26 de outubro de 2025

Fases da Série C 2025:

Primeira Fase (Turno Único)

  • Todos os 20 times se enfrentam em turno único (19 rodadas)
  • Os 8 melhores avançam para a Segunda Fase
  • Os 4 últimos são rebaixados para a Série D de 2026
  • Término da primeira fase: 30 de agosto de 2025
  • Rodadas finais da primeira fase: 23, 24 e 30 de agosto

Segunda Fase (Mata-Mata / Grupo)

  • 8 classificados divididos em 2 grupos de 4 equipes
  • Jogos em turno e returno dentro de cada grupo
  • Os 2 melhores de cada grupo conquistam acesso à Série B de 2026
  • Líderes de cada grupo disputam a final em jogos de ida e volta

