Classificação Série C 2025 atualizada: veja G-8 e zona de rebaixamento da competição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Restam apenas 3 vagas para o quadrangular da Série C do Brasileiro, e vários times ainda lutam por elas, com apenas 2 jogos restantes.

A Série C do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor e já começa a definir quais clubes brigarão por acesso e quais lutarão contra o rebaixamento ao final da competição.

O líder Caxias empatou com a Tombense, lanterna da última rodada, em 0 a 0, resultado que não alterou a situação da equipe mineira na luta contra a queda.

Além do líder, Náutico, Ponte Preta, Londrina e São Bernardo já garantiram suas vagas no quadrangular e aguardam que mais três equipes conquistem a classificação para a próxima fase.

Tabela de Classificação Série C 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Marcados Gols Sofridos Saldo de Gols 1 Caxias 37 17 12 1 4 26 17 9 2 Náutico 32 17 9 5 3 21 6 15 3 Ponte Preta 30 17 9 3 5 17 15 2 4 Londrina 29 17 8 5 4 26 17 9 5 São Bernardo 29 17 8 5 4 18 12 6 6 Floresta 24 17 6 6 5 13 14 -1 7 Confiança 23 17 6 5 6 20 21 -1 8 Guarani 23 17 6 5 6 17 18 -1 9 Brusque 22 17 6 4 7 17 17 0 10 Ypiranga 22 17 6 4 7 15 19 -4 11 CSA 22 17 5 7 5 20 19 1 12 Ituano 21 17 5 6 6 17 20 -3 13 Maringá 21 17 4 9 4 21 22 -1 14 Botafogo-PB 20 17 5 5 7 21 19 2 15 Figueirense 20 17 4 8 5 20 17 3 16 Anápolis 19 17 4 7 6 13 18 -5 17 Itabaiana 18 17 5 3 9 13 18 -5 18 ABC 17 17 2 11 4 19 23 -4 19 Retrô 13 17 3 4 10 6 20 -14 20 Tombense 13 17 2 7 8 12 20 -8

Datas da Série C 2025

Início da competição: 12 de abril de 2025

12 de abril de 2025 Término da competição: 26 de outubro de 2025

Fases da Série C 2025:

Primeira Fase (Turno Único)

Todos os 20 times se enfrentam em turno único (19 rodadas)

Os 8 melhores avançam para a Segunda Fase

Os 4 últimos são rebaixados para a Série D de 2026

Término da primeira fase: 30 de agosto de 2025

Rodadas finais da primeira fase: 23, 24 e 30 de agosto

Segunda Fase (Mata-Mata / Grupo)