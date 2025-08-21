fechar
Náutico | Notícia

Náutico: Otusanya retorna ao Timbu e reforça elenco no Quadrangular da Série C

Nigeriano volta por empréstimo do Criciúma, com contrato até o final de 2026. Em abril, o atacante foi negociado pelo América-PE para o Tigre

Por Robert Sarmento Publicado em 21/08/2025 às 17:27 | Atualizado em 21/08/2025 às 17:46
Otusanya celebra gol pelo Náutico contra o Sport
Otusanya celebra gol pelo Náutico contra o Sport - Gabriel Franca/Náutico

O Náutico anunciou o retorno de Samuel Otusanya, nesta quinta-feira (21), para dar mais opções ofensivas ao técnico Hélio dos Anjos na disputa do Quadrangular do Acesso na Série C.

Quando chegou ao Timbu para período de teste, no fim de 2024, o atacante de 21 anos pertencia ao América-PE. Depois de ser aprovado e disputar 16 partidas, foi contratado pelo Tigre.

Pelo clube alvirrubro, o nigeriano marcou três gols e deu uma assistência. Ele retorna por empréstimo até fim da próxima temporada, quando encerra o vínculo com o clube de Santa Catarina.

Concorrência e aprovação da comissão técnica

Assim como no inicio da temporada 2025, o jogador tem principalmente a concorrência de Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. No entanto, pode atuar pelas pontas(esquerda ou direita do ataque).

Com a classificação antecipada para o Quadrangular do Acesso, o atleta reforça o elenco na busca da vaga na Série B. A janela de transferência no Brasileirão encerra no dia 02 de setembro.

A volta conta com a aprovação da comissão técnica, em especial do auxiliar Guilherme dos Anjos, aproveitando o fato dele ter atuado apenas oito vezes desde que saiu da Rosa e Silva.

Otusanya pelo Náutico:

  • 16 jogos.
  • 03 gols.
  • 01 assistência.

Otusanya pelo Criciúma:

  • 08 jogos.
  • Nenhum gol e assistência.

