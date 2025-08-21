fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Marco Antônio recebe propostas de clubes do exterior

O meio-campista se destaca ao longo da temporada pelo Náutico na Série C, é o artilheiro do time com 4 gols e soma 5 em 36 partidas na temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/08/2025 às 15:40
Marco Antônio, volante do Náutico
Marco Antônio, volante do Náutico - Gabriel França/CNC

Um dos principais nomes do Náutico na Série C, o volante Marco Antônio vem chamando a atenção do futebol internacional graças à sua boa temporada no Timbu. Equipes de Portugal e da Coreia do Sul já demonstraram interesse pelo jogador.

O meio-campista, que permanece do elenco de 2024, tem se destacado por sua consistência ao longo da temporada. Até o momento, Marco Antônio é o artilheiro do Timbu na Série C, com quatro gols marcados, e contabiliza cinco gols em 36 partidas na temporada.

Gabriel França/CNC
Marco Antônio em lance entre Central x Náutico pelo Campeonato Pernambucano 2025 - Gabriel França/CNC

Interesse do exterior

O volante recebeu um pré-contrato para a próxima temporada do Jeju United, da Coreia do Sul. Já um clube português, cujo nome não foi divulgado, enviou uma primeira proposta diretamente ao atleta.

Devido à existência de multa rescisória, a expectativa é que uma nova tentativa só ocorra após o término do contrato com o Náutico.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Futuro de Marco Antônio

A diretoria alvirrubra pretende renovar o vínculo do jogador. As conversas foram iniciadas, mas, a pedido do atleta, serão retomadas apenas após o término da Série C.

A tendência é que Marco Antônio permaneça no Náutico até o final do Campeonato Brasileiro, quando então definirá os próximos passos da carreira.

Leia também

Náutico pode terminar a primeira fase da Série C na liderança? Confira
Náutico

Náutico pode terminar a primeira fase da Série C na liderança? Confira
Náutico ganha quatro "reforços" para jogo contra São Bernardo pela Série C
Série C

Náutico ganha quatro "reforços" para jogo contra São Bernardo pela Série C

Compartilhe

Tags