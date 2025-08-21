Náutico: Marco Antônio recebe propostas de clubes do exterior
O meio-campista se destaca ao longo da temporada pelo Náutico na Série C, é o artilheiro do time com 4 gols e soma 5 em 36 partidas na temporada.
Um dos principais nomes do Náutico na Série C, o volante Marco Antônio vem chamando a atenção do futebol internacional graças à sua boa temporada no Timbu. Equipes de Portugal e da Coreia do Sul já demonstraram interesse pelo jogador.
O meio-campista, que permanece do elenco de 2024, tem se destacado por sua consistência ao longo da temporada. Até o momento, Marco Antônio é o artilheiro do Timbu na Série C, com quatro gols marcados, e contabiliza cinco gols em 36 partidas na temporada.
Interesse do exterior
O volante recebeu um pré-contrato para a próxima temporada do Jeju United, da Coreia do Sul. Já um clube português, cujo nome não foi divulgado, enviou uma primeira proposta diretamente ao atleta.
Devido à existência de multa rescisória, a expectativa é que uma nova tentativa só ocorra após o término do contrato com o Náutico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Futuro de Marco Antônio
A diretoria alvirrubra pretende renovar o vínculo do jogador. As conversas foram iniciadas, mas, a pedido do atleta, serão retomadas apenas após o término da Série C.
A tendência é que Marco Antônio permaneça no Náutico até o final do Campeonato Brasileiro, quando então definirá os próximos passos da carreira.