Náutico: Marco Antônio recebe propostas de clubes do exterior

O meio-campista se destaca ao longo da temporada pelo Náutico na Série C, é o artilheiro do time com 4 gols e soma 5 em 36 partidas na temporada.

Um dos principais nomes do Náutico na Série C, o volante Marco Antônio vem chamando a atenção do futebol internacional graças à sua boa temporada no Timbu. Equipes de Portugal e da Coreia do Sul já demonstraram interesse pelo jogador.

O meio-campista, que permanece do elenco de 2024, tem se destacado por sua consistência ao longo da temporada. Até o momento, Marco Antônio é o artilheiro do Timbu na Série C, com quatro gols marcados, e contabiliza cinco gols em 36 partidas na temporada.

Marco Antônio em lance entre Central x Náutico pelo Campeonato Pernambucano 2025 - Gabriel França/CNC

Interesse do exterior

O volante recebeu um pré-contrato para a próxima temporada do Jeju United, da Coreia do Sul. Já um clube português, cujo nome não foi divulgado, enviou uma primeira proposta diretamente ao atleta.

Devido à existência de multa rescisória, a expectativa é que uma nova tentativa só ocorra após o término do contrato com o Náutico.

Futuro de Marco Antônio

A diretoria alvirrubra pretende renovar o vínculo do jogador. As conversas foram iniciadas, mas, a pedido do atleta, serão retomadas apenas após o término da Série C.

A tendência é que Marco Antônio permaneça no Náutico até o final do Campeonato Brasileiro, quando então definirá os próximos passos da carreira.