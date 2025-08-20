Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os resultados dos 8 jogos de volta das oitavas de final e times classificados
Oito clube conseguem a vaga para as quartas de final da competição da Conmebol e recebem uma premiação de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
As oitavas de final da Libertadores 2025 estão quase acabando, pois os últimos três jogos de volta ocorrem na noite desta quinta-feira (21/08), no Brasil, Equador e Argentina.
Os primeiros confrontos trouxeram grandes emoções: teve penalidades máximas e gol nos acréscimos do segundo tempo. Até o momento, avançaram Vélez Sarsfield, São Paulo e Racing.
Na quarta-feira (20/08), Internacional x Flamengo e Estudiantes x Cerro Porteño definem mais dois classificados. Lembrando que não há o critério do gol fora de casa como desempate.
Jogos de volta das oitavas de final da Libertadores 2025
As disputas por três das quatro vagas nas quartas de final está acirrada! Conforme dito acima, só o Verdão que praticamente confirmou a passagem de fase. A seguir, confira todos os resultados de ida:
Resultados definidos e quem tem vantagem:
Vélez Sarsfield x Fortaleza:
- Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield - Arena Castelão.
- Volta: Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza - Estádio José Amalfitani.
- Classificado: Vélez Sarsfield.
Racing x Peñarol:
- Ida: Peñarol 1 x 0 Racing - Estádio Campeón del Siglo.
- Volta: Racing 3 x 1 Peñarol - Estádio El Cilindo.
- Classificado: Racing.
São Paulo x Atlético Nacional:
- Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Estádio Atanasio Girardot.
- Volta: São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional - MorumBis.
- Classificado: São Paulo.
Estudiantes x Cerro Porteño:
- Ida: Cerro Porteño x Estudiantes - (Estádio General Pablo Rojas).
- Volta: 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - (Estádio Jorge Luis Hirschi).
- Transmissão: Paramount+.
Internacional x Flamengo:
- Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional - (Maracanã).
- Volta: 21h30 - Internacional x Flamengo - (Beira-Rio).
- Transmissão: TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+.
LDU x Botafogo:
- Ida: Botafogo 1 x 0 LDU - Estádio Nilton Santos.
- Volta: 19h - LDU x Botafogo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Transmissão: Paramount+.
Palmeiras x Universitario:
- Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U"
Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.
- Transmissão: ESPN e Disney+.
River Plate x Libertad:
- Ida: Libertad 0 x 0 River Plate - Estádio Atanasio Girardot.
- Volta: River Plate x Libertad - Monumental de Nuñez.
- Transmissão: Paramount+.
Chavemanto da Libertadores 2025 até a final
Não haverá outro sorteio no mata-mata. A Conmebol já estabeleceu os possíveis cruzamentos até a final. Esse cenário gera a possibilidade de mais duelos entre times brasileiros até a final.
Quartas de Final:
- O vencedor de Vélez x Fortaleza enfrenta o vencedor de São Paulo x Atlético Nacional.
- O vencedor de Racing x Peñarol enfrenta o vencedor de Estudiantes x Cerro Porteño.
- O vencedor de Internacional x Flamengo enfrenta o vencedor de LDU x Botafogo.
- O vencedor de River Plate x Libertad enfrenta o vencedor de Universitario x Palmeiras.
Semifinais:
- O vencedor do primeiro confronto das quartas enfrenta o vencedor do segundo.
- O vencedor do terceiro confronto das quartas enfrenta o vencedor do quarto.
Premiação da Libertadores 2025
A premiação aumenta a cada fase. Os clubes classificados recebem US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. A final deste ano será em Lima, no Peru, em 29 de novembro.
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).