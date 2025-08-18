Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os próximos adversários dos times brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seis times brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna" e já conhecem seus caminhos até a decisão marcada para Lima, no Peru

É hora de definir os oito times que irão disputar as quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta semana serão disputadas as partidas da volta das oitavas-de-final.

Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Diferentemente da Copa do Brasil e outras competições pelo mundo, o sorteio das oitavas-de-final já define todo o chaveamento até a decisão e Flamengo, Internacional, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza já conhecem todos os seus possíveis futuros adversários.

Todos eles, à exceção do Inter, que perdeu para o Flamengo, irão ou com a vantagem ou em igualdade para as partidas da volta.



Chaveamento da Libertadores 2025

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

São Paulo ou Atlético Nacional X LDU x Botafogo

Chave 2

River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

Vélez Sarsfield ou Fortaleza X Racing ou Peñarol

Chave 4

Cerro Porteño ou Estudiantes X Flamengo ou Internacional

Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°



Palmeiras São Paulo Racing River Plate Estudiantes Vélez Sársfield Internacional LDU

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alejandro Domi?nguez (@alejandrodominguezws)

Classificados em 2°

Botafogo Penãrol Flamengo Atlético Nacional Libertad Fortaleza Universitario Cerro Porteño

Resultado dos jogos de ida

Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield

Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo

Peñarol 1 x 0 Racing

Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes

Flamengo 1 x 0 Internacional

Botafogo 1 x 0 LDU

Universitario 0 x 4 Palmeiras