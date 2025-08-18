Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os próximos adversários dos times brasileiros
Seis times brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna" e já conhecem seus caminhos até a decisão marcada para Lima, no Peru
É hora de definir os oito times que irão disputar as quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta semana serão disputadas as partidas da volta das oitavas-de-final.
Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Diferentemente da Copa do Brasil e outras competições pelo mundo, o sorteio das oitavas-de-final já define todo o chaveamento até a decisão e Flamengo, Internacional, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza já conhecem todos os seus possíveis futuros adversários.
Todos eles, à exceção do Inter, que perdeu para o Flamengo, irão ou com a vantagem ou em igualdade para as partidas da volta.
Chaveamento da Libertadores 2025
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Lado A
Chave 1
- São Paulo ou Atlético Nacional X LDU x Botafogo
Chave 2
- River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield ou Fortaleza X Racing ou Peñarol
Chave 4
- Cerro Porteño ou Estudiantes X Flamengo ou Internacional
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- Internacional
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Atlético Nacional
- Libertad
- Fortaleza
- Universitario
- Cerro Porteño
Resultado dos jogos de ida
- Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield
- Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
- Peñarol 1 x 0 Racing
- Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
- Flamengo 1 x 0 Internacional
- Botafogo 1 x 0 LDU
- Universitario 0 x 4 Palmeiras
- Libertad 0 x 0 River Plate