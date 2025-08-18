fechar
Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os próximos adversários dos times brasileiros

Seis times brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna" e já conhecem seus caminhos até a decisão marcada para Lima, no Peru

Por Victor Peixoto Publicado em 18/08/2025 às 21:06 | Atualizado em 18/08/2025 às 21:14
É hora de definir os oito times que irão disputar as quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta semana serão disputadas as partidas da volta das oitavas-de-final.

Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Diferentemente da Copa do Brasil e outras competições pelo mundo, o sorteio das oitavas-de-final já define todo o chaveamento até a decisão e FlamengoInternacionalBotafogoPalmeirasSão Paulo Fortaleza já conhecem todos os seus possíveis futuros adversários.

Todos eles, à exceção do Inter, que perdeu para o Flamengo, irão ou com a vantagem ou em igualdade para as partidas da volta.

Chaveamento da Libertadores 2025

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo ou Atlético Nacional X LDU x Botafogo

Chave 2

  • River Plate ou Libertad Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield ou Fortaleza Racing ou Peñarol

Chave 4

  • Cerro Porteño ou Estudiantes Flamengo ou Internacional

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. Internacional
  8. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Atlético Nacional
  5. Libertad
  6. Fortaleza
  7. Universitario
  8. Cerro Porteño

Resultado dos jogos de ida

  • Fortaleza 0 x  0 Vélez Sársfield 
  • Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • Peñarol 1 x 0 Racing 
  • Cerro Porteño  0 x 1 Estudiantes
  • Flamengo 1 x 0 Internacional 
  • Botafogo 1 x 0 LDU
  • Universitario 0 x 4 Palmeiras
  • Libertad 0 x  0 River Plate 

