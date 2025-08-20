Chaveamento da Sul-Americana 2025: classificados, resultados e confrontos das quartas de final
A Copa Sul-Americana 2025 se aproxima do momento mais quente da temporada. As quartas de final estão marcadas para acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro, com os jogos de ida, e entre 23 e 25 de setembro, nas partidas de volta, logo após a pausa para a Data FIFA.
O sorteio realizado em junho traçou todo o caminho do mata-mata até a grande decisão, que será disputada em 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
O formato segue inalterado: duelos de ida e volta, sem gol qualificado. Se houver igualdade no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.
Além disso, os clubes com melhor campanha na fase de grupos têm a vantagem de decidir em casa.
O Brasil ainda está representado por dois times na luta pelo troféu: o Fluminense, que deixou o América de Cali pelo caminho nas oitavas, e o Atlético-MG, que abriu vantagem sobre o Godoy Cruz ao vencer por 2 a 1 no primeiro confronto e decidirá a vaga em Belo Horizonte.
Confira abaixo os classificados e como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025:
Equipes que já estão classificadas para as quartas de final
- Once Caldas (COL)
- Fluminense (BRA)
- Independiente del Valle (ECU)
Chaveamento das quartas de final
Jogo 1
- Alianza Lima (PER) ou Universidad Católica (ECU) x Universidad de Chile (CHI) ou Independiente (ARG)
Jogo 2
- Fluminense (BRA) x Central Córdoba (ARG) ou Lanús (ARG)
Jogo 3
- Bolívar (BOL) ou Cienciano (PER) x Atlético-MG (BRA) ou Godoy Cruz (ARG)
Jogo 4
- Once Caldas (COL) x Independiente del Valle (ECU)
Resultados das oitavas de final
Ida
- Once Caldas 1 x 0 Huracán
- Independiente del Valle 1 x 0 Mushuc Runa
- América de Cali 1 x 2 Fluminense
- Bolívar 2 x 0 Cienciano
- Univ de Chile 1 x 0 Indepediente
- Allianza Lima 2 x 0 Universidad Católica
- Atlético-MG 2 x 0 Godoy Cruz
- Central Córdoba 1 x 0 Lanús
Volta
- Huracán 1 x 3 Once Caldas
- Mushuc Runa 2 (2) x 1 (4) Independiente del Valle
- Fluminense 2 x 0 América de Cali
- Bolívar x Cienciano
- Independiente x Universidad de Chile
- Universidad Católica x Alianza Lima
- Godoy Cruz x Atlético-MG
- Lanús x Central Córdoba
Calendário das próximas fases
- Quartas de final: semana do dia 16 de setembro (jogos de ida); semana do dia 23 de setembro (jogos de volta)
- Semifinais: semana do dia 21 de outubro (jogos de ida); semana do dia 28 de outubro (jogos de volta)
- Final: 22 de novembro