Chaveamento da Sul-Americana 2025: classificados, resultados e confrontos das quartas de final

O formato segue igual: jogos de ida e volta, sem gol qualificado. Empate no agregado leva a pênaltis. Quem teve melhor campanha decide em casa.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 9:49
Chaveamento da Sul-Americana 2025
Chaveamento da Sul-Americana 2025 - Instagram/sudamericanabr

A Copa Sul-Americana 2025 se aproxima do momento mais quente da temporada. As quartas de final estão marcadas para acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro, com os jogos de ida, e entre 23 e 25 de setembro, nas partidas de volta, logo após a pausa para a Data FIFA.

O sorteio realizado em junho traçou todo o caminho do mata-mata até a grande decisão, que será disputada em 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O formato segue inalterado: duelos de ida e volta, sem gol qualificado. Se houver igualdade no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.

Além disso, os clubes com melhor campanha na fase de grupos têm a vantagem de decidir em casa.

O Brasil ainda está representado por dois times na luta pelo troféu: o Fluminense, que deixou o América de Cali pelo caminho nas oitavas, e o Atlético-MG, que abriu vantagem sobre o Godoy Cruz ao vencer por 2 a 1 no primeiro confronto e decidirá a vaga em Belo Horizonte.

Confira abaixo os classificados e como ficou o chaveamento das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025:

Equipes que já estão classificadas para as quartas de final

  • Once Caldas (COL)
  • Fluminense (BRA)
  • Independiente del Valle (ECU)

Chaveamento das quartas de final

Jogo 1

  • Alianza Lima (PER) ou Universidad Católica (ECU) x Universidad de Chile (CHI) ou Independiente (ARG)

Jogo 2

  • Fluminense (BRA) x Central Córdoba (ARG) ou Lanús (ARG)

Jogo 3

  • Bolívar (BOL) ou Cienciano (PER) x Atlético-MG (BRA) ou Godoy Cruz (ARG)

Jogo 4

  • Once Caldas (COL) x Independiente del Valle (ECU)

Resultados das oitavas de final

Ida

  • Once Caldas 1 x 0 Huracán
  • Independiente del Valle 1 x 0 Mushuc Runa
  • América de Cali 1 x 2 Fluminense
  • Bolívar 2 x 0 Cienciano
  • Univ de Chile 1 x 0 Indepediente
  • Allianza Lima 2 x 0 Universidad Católica
  • Atlético-MG 2 x 0 Godoy Cruz
  • Central Córdoba 1 x 0 Lanús

Volta

  • Huracán 1 x 3 Once Caldas
  • Mushuc Runa 2 (2) x 1 (4) Independiente del Valle
  • Fluminense 2 x 0 América de Cali
  • Bolívar x Cienciano
  • Independiente x Universidad de Chile
  • Universidad Católica x Alianza Lima
  • Godoy Cruz x Atlético-MG
  • Lanús x Central Córdoba

Calendário das próximas fases

  • Quartas de final: semana do dia 16 de setembro (jogos de ida); semana do dia 23 de setembro (jogos de volta)
  • Semifinais: semana do dia 21 de outubro (jogos de ida); semana do dia 28 de outubro (jogos de volta)
  • Final: 22 de novembro

Regulamento

Libertadores 2025

