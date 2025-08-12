fechar
Fluminense vence América de Cali e abre boa vantagem nas oitavas de final

O Tricolor das Laranjeiras conquistou a importante vitória na Colômbia e o jogo de volta está marcado para o próximo dia 19 de agosto (terça-feira)

Por Da redação com Estadão Conteúdo Publicado em 12/08/2025 às 23:42
Lance do jogo entre América de Cali x Fluminense pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana - SANTIAGO SALDARRIAGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Fluminense saiu de Cali, da Colômbia, com uma boa vantagem. No estádio Pascual Guerrero, o time carioca aproveitou dos erros do América de Cali para vencer por 2 a 1, nesta terça-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O duelo teve transmissão exclusiva do SBT para todo o Brasil, ou seja, em Pernambuco o jogo foi exibido pela TV Jornal. Os gols da vitória saíram com menos de 15 minutos de jogo, com Candelo, contra, e Canobbio, aproveitando falha da defesa. Barrios, nos acréscimos, manteve os colombiano vivos para a volta.

Com a vantagem, o Fluminense pode até empatar na volta, marcada para a próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, que mesmo assim se garante nas quartas de final. Em caso de empate no agregado, a decisão irá para os pênaltis.

O duelo começou da melhor maneira para o Fluminense. Com menos de 15 minutos, o time carioca já vencia a partida por 2 a 0. Com seis minutos, após lançamento, Candelo tentou cortar de cabeça e marcou contra. Logo depois, em nova falha defensiva dos colombianos, Canobbio aproveitou e marcou um belo gol para ampliar.

Com a vantagem, o Fluminense se descuidou defensivamente. O América abusou de cruzamentos na área e levava perigo ao gol de Fábio, que, apesar de não ser exigido, viu a bola passar várias vezes na pequena área. Na reta final, os donos da casa ensaiaram uma pressão, mas Manoel cortou antes que Luis Ramos completasse para as redes.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Everaldo, livre de marcação, cabeceou para fora e perdeu a chance de encaminhar a classificação. O América respondeu com novos cruzamentos na área, porém sem efetividade. Canobbio por pouco não marcou outro belo gol, mas a bola explodiu no travessão.

Aos poucos, o Fluminense foi se acertando no jogo aéreo e neutralizando a principal arma dos colombianos. Sem pressa, o time ainda gastava o relógio, desacelerando jogadas e prendendo a bola no ataque. Até que aos 47, Barrios descontou ao completar o cruzamento rasteiro e manteve os colombianos vivos na disputa

Brasileiros na Libertadores

Também nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, dois clubes brasileiros entraram em ação pela Libertadores. No Castelão, o Fortaleza não saiu do 0x0 com o Vélez Sarsfield. O mesmo placar ficou na Colômbia entre Atlético Nacional e São Paulo. Ambos os jogos válidos pelo início das oitavas de final.

