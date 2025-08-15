Na Libertadores e Sul-americana, Palmeiras goleia e Botafogo e Atlético-MG também vencem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Resultado de 4x0 para o Palmeiras no Peru, praticamente dá classificação aos brasileiros contra o Universitario nas oitavas de final da Libertadores

PalO Palmeiras deu mais provas de que se transforma na Libertadores e de que tem peso significativo sua tradição no continente. No Peru, o time paulista confirmou seu favoritismo e arrasou o Universitario, ao golear o rival por 4 a 0 com atuação irrepreensível no Monumental de Lima, em duelo de ida das oitavas de final.

Vitor Roque e Flaco López, escalados juntos pela primeira vez desde o início, comandaram o massacre palmeirense na capital peruana. Cada um participou de três dos quatro gols. Roque sofreu o pênalti que o capitão Gustavo Gómez converteu, deu a assistência para Flaco marcar o segundo e fez o terceiro. O argentino reapareceu no segundo tempo para fazer mais um e definir a larga vitória no Peru.

Botafogo marca com 15 segundos, supera a LDU e vai jogar pelo empate na altitude

Com gol relâmpago de Artur com 15 segundos de jogo - o mais rápido da edição 2025 - o Botafogo conquistou a vantagem mínima nesta quinta-feira. Jogando no Engenhão, o time brasileiro pouco aproveitou os contra-ataques e venceu a LDU-EQU por apenas 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores.

Com bela festa da torcida e sob olhares do seu pai e técnico Carlo Ancelotti, que convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 25, o Botafogo até fez um jogo seguro e, apesar do gol logo de início, não conseguiu explorar as chances que teve para ir mais confortável para o jogo da volta.

Atlético-MG vira contra o Godoy Cruz com gol de Hulk no fim e sai na frente na Sul-Americana

O Atlético-MG não teve vida fácil, mas saiu na frente na luta por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, em um dos jogos que fecharam a rodada de ida das oitavas de final, foi para o intervalo atrás no placar, mas com gols de Cuello e Hulk, ficou em vantagem, vencendo o Godoy Cruz por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Atlético-MG pode empatar no jogo de volta, na Argentina, dia 21, às 19h. Para avançar no tempo regulamentar, o time argentino precisará de uma vitória por dois gols de diferença. Caso aconteça um empate no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis.