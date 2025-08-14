Transmissão Atlético-MG x Godoy Cruz ao vivo online: confira onde assistir
Galo vem de empate em duelo contra o Vasco, por 1 a 1, e espera sair na frente no duelo contra a equipe argentina, pelas oitavas da Sul-Americana
O Atlético-MG recebe o Godoy Cruz nesta quinta-feira (14), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O Galo mineiro garantiu sua vaga na fase atual após passar nos playoffs eliminando o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis, após empate agregado e triunfo nos pênaltis
Já o Godoy Cruz chega embalado pela campanha sólida na fase de grupos, terminando em primeiro lugar do Grupo D ao lado de Grêmio e mantendo-se invicto. O time argentino estreia nesta fase sob novo comando, com o técnico Walter Ribonetto no banco.
Onde assistir Atlético-MG x Godoy Cruz ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
O confronto será disponibilizado para os assinantes do pacote padrão.
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (Jogo de Ida)
- Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.
Godoy Cruz: Petrolli; Leonardo Jara (Lucas Arce), Mendoza, Quiroz e Moran; Maximiliano González; Sosa, Poggi, Nicolás Fernández e Andino; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto