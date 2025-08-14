fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Atlético-MG x Godoy Cruz ao vivo online: confira onde assistir

Galo vem de empate em duelo contra o Vasco, por 1 a 1, e espera sair na frente no duelo contra a equipe argentina, pelas oitavas da Sul-Americana

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/08/2025 às 17:00
Rony, atacante do Atlético-MG
Rony, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG recebe o Godoy Cruz nesta quinta-feira (14), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Galo mineiro garantiu sua vaga na fase atual após passar nos playoffs eliminando o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis, após empate agregado e triunfo nos pênaltis

Já o Godoy Cruz chega embalado pela campanha sólida na fase de grupos, terminando em primeiro lugar do Grupo D ao lado de Grêmio e mantendo-se invicto. O time argentino estreia nesta fase sob novo comando, com o técnico Walter Ribonetto no banco.

Onde assistir Atlético-MG x Godoy Cruz ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

O confronto será disponibilizado para os assinantes do pacote padrão.

Ficha técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (Jogo de Ida)
  • Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

Godoy Cruz: Petrolli; Leonardo Jara (Lucas Arce), Mendoza, Quiroz e Moran; Maximiliano González; Sosa, Poggi, Nicolás Fernández e Andino; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto

Leia também

Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Copa Sul-Americana

Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Programação SBT hoje (12/08/25): América de Cali x Fluminense? Veja qual jogo da Copa Sul-Americana exibe
Transmissão

Programação SBT hoje (12/08/25): América de Cali x Fluminense? Veja qual jogo da Copa Sul-Americana exibe

Compartilhe

Tags