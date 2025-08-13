Globo surpreende e contrata Jorge Iggor para ser novo narrador da GE TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Principais nomes da narração brasileira, Iggor deixa o grupo Warner depois de quase duas décadas para assumir protagonismo em novo projeto global

Jorge Iggor não trabalha mais para a TNT Sports. Após quase 20 anos de casa, o narrador deixa o projeto esportivo do grupo Warner e será o novo narrador da Globo.



A ideia é colocar Jorge Iggor como principal voz da GE TV, novo projeto esportivo da emissora que irá ao ar no YouTube e que chega para bater de frente com a CazéTV.

Segundo apuração da Folha de São Paulo, narrador informou sua saída da TNT Sports na última terça-feira (12), que foi encarada com grande surpresa pela empresa.

O anúncio ao público veio através de uma publicação nas redes sociais do narrador, que se declarou ao antigo local de trabalho em uma "carta de despedida".

Considerado um dos melhores narradores do País, Jorge Iggor era o segundo na hierarquia da sua antiga empresa, atrás somente de André Henning, embora com um nível de aprovação tão grande quanto o do mais veterano.

A possibilidade de alcançar um maior protagonismo para sua carreira, tal como aconteceu com o também ex-TNT Sports, Luis Felipe Freitas, principal nome da narração da CazéTV, pode ter sido determinante para a mudança.

Em nota, a TNT Sports confirmou a saída de Jorge Iggor e agradeceu ao profissional pelos 18 anos de serviços prestados de à época de Esporte Interativo:

"A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional".

GE TV: Conheça o novo projeto da Globo para o YouTube que tirou Jorge Iggor da TNT Sports

A GE TV é o novo canal da Globo com foco no YouTube e com uma pegada mais descontraída com o intuito de oferecer um produto dinâmico e que consiga concorrer com a CazéTV, que hoje domina as transmissões ao vivo nas grandes competições do futebol.

A ideia é ter um produto realmente novo e serão poucos os nomes já presentes no quadro de funcionários da emissora, seja da tv aberta ou do Sportv, que farão parte do novo projeto.

Além de Jorge Iggor, outra contratação de peso visando o projeto é o da jornalista Mariana Spinelli, que estava na ESPN.