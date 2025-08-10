Dança dos Famosos: Quem está no lugar de MC Livinho?
Ator conhecido por "Vale Tudo" assume vaga no reality de dança da TV Globo após MC Livinho deixar a competição por recomendação médica.
O cantor MC Livinho, que havia sido confirmado no quadro pouco tempo depois de deixar a UTI, onde se recuperava de um grave acidente de trânsito, enfrentou dificuldades durante os ensaios e não pôde continuar no reality.
A notícia da saída foi divulgada por Flávio Ricco e confirmada pela Globo, que destacou que mais detalhes serão apresentados no programa do próximo domingo.
A emissora agiu rápido e confirmou Lucas Leto, ator que interpreta Sardinha na novela Vale Tudo, como substituto no programa apresentado por Luciano Huck.
Quem é o substituto de MC Livinho?
Lucas Leto, com experiência em novelas, já foi apresentado à equipe e aos demais participantes em uma gravação feita no último dia 7, embora ainda não tenha dançado no quadro.
Ele assinou o contrato na quarta-feira (6) e agora terá a missão de conquistar o público e os jurados.
MC Livinho, por sua vez, celebrou a alta hospitalar nas redes sociais no final de julho, agradecendo o apoio dos fãs e afirmando que vive uma “vida nova”.