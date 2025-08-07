Eliana pode substituir Tadeu Schmidt no comando do BBB
O Big Brother Brasil, principal reality show da TV Globo e da televisão brasileira, pode passar por uma grande mudança na próxima edição. Ao que tudo indica, Eliana se tornou uma das cotadas para substituir Tadeu Schmidt no comando da atração em 2026.
De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a apresentadora esteve em reunião com Amauri Soares, diretor-geral da emissora, e teria ficado bastante empolgada com a possibilidade de comandar o programa.
Apesar dos boatos, a TV Globo não confirmou que Tadeu Schmidt será mesmo substituído no reality show. Mesmo assim, nas redes, fãs celebraram a possibilidade.
“Eliana no BBB vai ser tudo de bom, gente! Se for verdade mesmo, a Globo vai arrasar muito”, comentou uma seguidora. “Eu gosto muito do Tadeu, mas eu acho que Eliana vai dar muito certo, igual a Galisteu na Fazenda”, disse outra.
