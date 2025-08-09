Capítulo de hoje da novela Vale Tudo (09/08): Plano de Odete em risco! Veja horário e resumo do dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vale Tudo" vem aí com novidades na trama de Odete Roitman. Agora, o plano da vilã para destruir a Paladar, empresa de Raquel, corre perigo.

"Vale Tudo" segue para mais um capítulo!

Na noite deste sábado (09/08), a novela mostrará uma grande descoberta de Poliana (Matheus Machtergaele), e o plano de Odete (Deborah Bloch) entra em risco. Veja o que vem aí!

Resumo Vale Tudo hoje (09/08)

Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos.

Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que doutora Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André.

Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam.

Que horas começa Vale Tudo hoje (09/08)?

"Vale Tudo" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. O capítulo que vai ao ar é 113º. Faltam 60 capítulos para o fim programado da trama, que deve ocorrer em 18 de outubro.