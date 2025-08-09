fechar
Vale Tudo |

Capítulo de hoje da novela Vale Tudo (09/08): Plano de Odete em risco! Veja horário e resumo do dia

"Vale Tudo" vem aí com novidades na trama de Odete Roitman. Agora, o plano da vilã para destruir a Paladar, empresa de Raquel, corre perigo.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/08/2025 às 18:41
Odete Roitman em Vale Tudo
Odete Roitman em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

"Vale Tudo" segue para mais um capítulo!

Na noite deste sábado (09/08), a novela mostrará uma grande descoberta de Poliana (Matheus Machtergaele), e o plano de Odete (Deborah Bloch) entra em risco. Veja o que vem aí!

Resumo Vale Tudo hoje (09/08)

Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos. 

Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que doutora Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André.

Leia Também

Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam.

Que horas começa Vale Tudo hoje (09/08)?

"Vale Tudo" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. O capítulo que vai ao ar é 113º. Faltam 60 capítulos para o fim programado da trama, que deve ocorrer em 18 de outubro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Vale Tudo: Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro na praia
Novelas

Vale Tudo: Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro na praia
Vale Tudo: Heleninha viverá romance com personagem inesperado
Novelas

Vale Tudo: Heleninha viverá romance com personagem inesperado

Compartilhe

Tags