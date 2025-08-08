Vale Tudo: Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro na praia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Velocista jamaicano vai fazer uma participação na novela das nove ao lado de César e Olavo. Clique dos bastidores da gravação foi compartilhado

Clique aqui e escute a matéria

Usain Bolt vai participar de uma cena da novela “Vale Tudo”, da TV Globo, em breve. O atleta gravou com Cauã Reymond (César) e Ricardo Teodoro (Olavo) na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (7).

Na ocasião, Cauã fez o conhecido “Lightning Bolt”, gesto de comemoração muito usado pelo multicampeão olímpico.

"Olha quem vai dar uma passadinha correndo por Vale Tudo com César e Olavo. Usain Bolt é fera em tudo mesmo! Logo, logo vai ao ar", escreveu Cauã na legenda da selfie que compartilhou nas redes sociais.

De acordo com o portal Leo Dias, a cena que terá a participação do famoso velocista vai misturar “humor, vida real e publicidade” e deve ir ao ar no dia 20 de agosto.

Após terminarem uma corrida na praia, os personagens César e Olavo avistam uma ativação de produto e, surpresos, reconhecem Usain Bolt.