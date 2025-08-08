Vale Tudo: Usain Bolt grava cena com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro na praia
Velocista jamaicano vai fazer uma participação na novela das nove ao lado de César e Olavo. Clique dos bastidores da gravação foi compartilhado
Clique aqui e escute a matéria
Usain Bolt vai participar de uma cena da novela “Vale Tudo”, da TV Globo, em breve. O atleta gravou com Cauã Reymond (César) e Ricardo Teodoro (Olavo) na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (7).
Na ocasião, Cauã fez o conhecido “Lightning Bolt”, gesto de comemoração muito usado pelo multicampeão olímpico.
"Olha quem vai dar uma passadinha correndo por Vale Tudo com César e Olavo. Usain Bolt é fera em tudo mesmo! Logo, logo vai ao ar", escreveu Cauã na legenda da selfie que compartilhou nas redes sociais.
De acordo com o portal Leo Dias, a cena que terá a participação do famoso velocista vai misturar “humor, vida real e publicidade” e deve ir ao ar no dia 20 de agosto.
Após terminarem uma corrida na praia, os personagens César e Olavo avistam uma ativação de produto e, surpresos, reconhecem Usain Bolt.