Dança dos Famosos 2025: Ator de Vale Tudo deve substituir MC Livinho
Lucas Leto, que interpreta o personagem Sardinha na novela das nove, é um nome cotado para substituir o cantor no famoso quadro do Domingão com Huck
Clique aqui e escute a matéria
Com a saída de MC Livinho da “Dança dos Famosos 2025”, o Domingão com Huck deve escalar um ator da novela "Vale Tudo" para substituir o cantor no quadro.
De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, há grandes chances de o escolhido ser o ator Lucas Leto, intérprete do personagem Sardinha. O jovem tem 26 anos e, segundo o colunista, "tem 99% de chances" de participar.
Apesar disso, o anúncio oficial ainda não foi feito pela emissora.
Por que MC Livinho saiu da Dança dos Famosos?
MC Livinho sofreu recentemente um acidente de moto e chegou a ter o pulmão perfurado. Ele ficou dois dias internado na UTI, mas já recebeu alta do hospital e segue em recuperação, mas precisou ser afastado da Dança dos Famosos por recomendações médicas.
Os médicos consideraram que o esforço físico do quadro seria incompatível com a recuperação do cantor.
Livinho também precisou remarcar shows em sua turnê internacional em Portugal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os nomes confirmados para participar do quadro estão Rodrigo Faro, Álvaro, Wanessa Camargo, Duda Santos, David Junior, Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca.
A estreia da Dança dos Famosos 2025 será neste domingo (10).