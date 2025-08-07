Globo arma esquema para evitar vazamento do novo assassino de Odete Roitman em Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está atenta e montou um esquema pesado para evitar que o novo assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) seja vazado. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Segundo o colunista, a autora do remake, Manuela Dias, já se encontra perto de fechar a história, e todo o cuidado é pouco. A Globo já definiu que a identidade do assassino será revelada no momento certo para quem vai participar da trama, como o diretor Paulo Silvestrini e a atriz Debora Bloch.

Já é algo sabido de todos que, na nova versão, não será Leila, papel de Carolina Dieckmmann, a responsável por matar Odete Roitman. A autora não quer repetir o assassino e promete surpreender na escolha. É uma retomada da emissora em manter esquemas para evitar vazamentos, pois suas últimas novelas a Globo não fez questão nenhuma de ocultar.

Nas redes sociais, Vale Tudo continua sendo bastante detonada pelos internautas. Desde o texto, até algumas interpretações na trama, como Bella Campos e Paolla Oliveira.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br