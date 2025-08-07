Globo arma esquema para evitar vazamento do novo assassino de Odete Roitman em Vale Tudo
A Globo está atenta e montou um esquema pesado para evitar que o novo assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) seja vazado. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista, a autora do remake, Manuela Dias, já se encontra perto de fechar a história, e todo o cuidado é pouco. A Globo já definiu que a identidade do assassino será revelada no momento certo para quem vai participar da trama, como o diretor Paulo Silvestrini e a atriz Debora Bloch.
Já é algo sabido de todos que, na nova versão, não será Leila, papel de Carolina Dieckmmann, a responsável por matar Odete Roitman. A autora não quer repetir o assassino e promete surpreender na escolha. É uma retomada da emissora em manter esquemas para evitar vazamentos, pois suas últimas novelas a Globo não fez questão nenhuma de ocultar.
Nas redes sociais, Vale Tudo continua sendo bastante detonada pelos internautas. Desde o texto, até algumas interpretações na trama, como Bella Campos e Paolla Oliveira.
