Vale Tudo: Sardinha desenterra armação de Fátima e a desmascara

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Amigo de Solange lembrará de uma coisa que aconteceu no passado e que pode revelar uma armação de Maria de Fátima. Saiba o que vai acontecer

Clique aqui e escute a matéria

Uma simples conversa vai fazer com que Maria de Fátima (Bella Campos) seja desmascarada por Sardinha (Lucas Leto) nos próximos capítulos de ‘Vale Tudo’.

O jovem ouvirá um boato sobre Fátima ter enganado a própria mãe, levantando a suspeita de que ela sabotou o trabalho de Solange (Alice Wegmann) quando moravam na mesma casa.

Enquanto editam um vídeo de Fátima, Sardinha relembra a história de que ela "vendeu a casa da mãe para ir para o Rio de Janeiro". Ele lembrará da noite em que acordou de madrugada e viu Fátima fechando o laptop de Solange na época em que o trabalho dela sumiu.

"E se foi a Fátima que apagou aquele projeto pra você não viajar?", questiona Sardinha.

Ele decide investigar melhor essa história e vai conseguir as imagens de câmeras de segurança da Tomorrow que mostram Fátima descartando páginas do projeto de Solange.

Com as provas em mãos, Sardinha vai desmascarar Fátima para Afonso (Humberto Carrão), revelando as suas armações para separá-lo de Solange.