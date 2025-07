Vale Tudo: Revelação põe fim no namoro de Solange; veja resumo da semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Solange não consegue esconder irritação com a presença de Fátima na Tomorrow e deixa Renato pensativo. Confira o que vai acontecer na novela

O namoro de Solange (Alice Wegmann) e Renato (João Vicente de Castro) chega ao fim nesta semana em “Vale Tudo”.

Solange não consegue esconder sua revolta com a presença de Fátima (Bella Campos) na Tomorrow. O estopim ocorre quando Renato vai confrontar a jovem e descobrirá que ela ainda ama Afonso (Humberto Carrão).

Ele reclamará da hostilidade de Solange com Fátima, mesmo com a agência sem poder perder clientes.

Renato confrontará Solange, questionando se ela ainda gosta de Afonso. Ela negará, mas acabará confessando que não superou o ex. Mesmo após uma tentativa de reconciliação, o clima pesado persiste e deixa Renato frustrado.

A seguir, confira o resumo da semana de Vale Tudo:

Resumo dos Capítulos de Vale Tudo – 21 a 26 de Julho

Segunda, 21/7 (Capítulo 97):

Ivan ainda pensa em Raquel, que não disfarça o desinteresse por Fátima. Solange cumpre promessa a Renato. Bartolomeu aconselha Ivan sobre Heleninha.

Afonso desconfia de Celina ao ver um cartão da Paladar.

Consuêlo reclama do casamento. Raquel e Poliana percebem a cegueira de Afonso em relação a Fátima. Odete vê mudança na casa de Leonardo.

Terça, 22/7 (Capítulo 98):

Ana Clara tranca a faculdade para cuidar de Nise. Odete demonstra impaciência com Walter, que a flagra com Mario Sérgio.

Marco Aurélio planeja aproximação com o sheik. Jarbas surpreende Consuêlo e sofre um acidente. Renato decide sobre o namoro com Solange.

Heleninha percebe o clima entre Ivan e Maria de Fátima, que flagra César com uma modelo.

Quarta, 23/7 (Capítulo 99):

Maria de Fátima deixa claro a César que a relação não é aberta. Odete evita Walter. Freitas sente ciúmes de Marco Aurélio e Mário Sérgio.

Solange tem crise de hipoglicemia e é socorrida por Afonso. Marieta substitui Aldeíde na TCA.

Poliana estranha Aldeíde querer ser sócia do clube de André. Afonso se acidenta com carro de aplicativo que leva Maria de Fátima e César.

Quinta, 24/7 (Capítulo 100):

César se oferece para pagar o carro de Afonso. André estranha patrocinador anônimo. Ivan questiona Marco Aurélio sobre verba de marketing.

Renato expressa frustração a Solange. Jarbas será motorista dos Roitman. Maria de Fátima discute com Celina.

Ivan interfere em discussão de Heleninha e Marco Aurélio sobre Tiago.

Sexta, 25/7 (Capítulo 101):

Ivan acalma Heleninha. Jarbas e Consuêlo alertam André sobre o patrocinador do filho. Maria de Fátima sugere a César e Olavo que roubem um quadro de Heleninha.

Marco Aurélio corta verba de marketing. Eugênio descobre roubo do quadro. Marco Aurélio se irrita com sheik que fecha com Odete.

Daniela flagra André e Aldeíde. Olavo apresenta Walter a César. Maria de Fátima manda Marco Aurélio transferir César para o Brasil. Odete encontra César na sala de Marco Aurélio.

Sábado, 26/7 (Capítulo 102):

Odete se interessa por César. Heleninha sente que já conhecia Olavo. Daniela aconselha André a não se envolver com Aldeíde.

Celina sugere que a Paladar assuma o fornecimento de comida para a TCA após falência da antiga empresa, celebrando com Raquel e Poliana.

Lucimar considera reatar com Vasco. Consuêlo identifica perfume de Aldeíde em André. Maria de Fátima se preocupa com a identificação de um dos ladrões do quadro. Maria de Fátima avisa a César sobre a polícia.