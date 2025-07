Horário da novela Vale Tudo (19/07): Confira que horas começa e resumo do dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Odete Roitman volta a "Vale Tudo" e não está nada feliz com o estado de Heleninha; saiba o que vem aí e horário da trama neste sábado (19).

Clique aqui e escute a matéria

Odete Roitman está de volta em "Vale Tudo"!

Há alguns capítulos sem grandes aparições, a villã interpretada por Deborah Bloch resurge diante da nova crise do alcoolismo de Heleninha (Paolla Oliveira) por conta de Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes).

Confira que horas vai ao ar o capítulo de hoje (19/07) e resumo dos acontecimentos!

Que horas Vale Tudo começa hoje, sábado (19/07)?

"Vale Tudo" vai passar neste sábado às 21h20, depois do Jornal Nacional.

O horário é uma previsão e está sujeito a alterações por parte da emissora.

Resumo capítulo de Vale Tudo - sábado (19/07)

Solange garante a Renato que já superou sua questão com Maria de Fátima e a aceita como nova cliente da agência.

Odete ameaça internar Heleninha. Odete flagra Walter olhando as fotos de Leonardo. Marco Aurélio registra o galanteio que Mário Sérgio faz a Odete.

Maria de Fátima se oferece para ajudar Leila no evento para o sheik. Ivan comenta com Luciano que sua vida era mais fácil quando estava com Raquel.

Sardinha alerta Solange para parar de provocar Maria de Fátima. Raquel e Ivan acabam se beijando. Odete estranha ao chegar ao sítio e encontrar a casa vazia.