Bomba em Vale Tudo: Maria de Fátima descobre que o filho de Odete está vivo

Em Vale Tudo, Maria de Fátima descobre que Leonardo está vivo e que Odete esconde o filho. Com isso, a vilã ganha trunfo contra a ex-sogra/aliada.

Maria de Fátima (Bella Campos) vai fazer uma descoberta bombástica nos próximos capítulos de Vale Tudo: Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete (Débora Bloch), está vivo.

O rapaz, dado como morto há anos, será encontrado por acaso após a vilã recusar um pedido de suborno feito por Fátima. Saiba tudo!

Vale Tudo: Fátima descobre que Leonardo está vivo

Leonardo em "Vale Tudo". - Reprodução/Globo

Nesse ponto da história, a filha de Raquel (Taís Araújo) já estará separada de Afonso (Humberto Carrão), que terá descoberto a traição dela com César (Cauã Reymond), como revela o site Resumo das Novelas On.

Destratada por Odete após pedir dinheiro para não atrapalhar um caso entre Odete e César, ela ficará com sede de vingança.

A ex-influenciadora se unirá a Mario Sérgio (Thomás Aquino) para seguir Odete. A ricaça será flagrada visitando um casebre, e Fátima aproveitará a deixa para se infiltrar o local quando ela for embora.

Fátima pedirá para usar o banheiro da casa e acabará encontrando Leonardo em uma cadeira de rodas, reconhecendo-o de uma foto na mansão de Celina (Malu Galli), como revela o Resumo das Novelas On.

A revelação promete abalar a trama e dar a Fátima uma nova arma contra a ex-sogra. As cenas vão ao ar no fim de agosto e prometem mexer com os rumos da história.