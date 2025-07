Que horas começa Vale Tudo hoje (16/07)? Veja horário do reencontro entre Maria de Fátima e Raquel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vale Tudo" terá mais momentos tensos na trajetória de Maria de Fátima e Raquel. Veja horário e resumo do capítulo de hoje (16/07).

Reencontro daqueles em "Vale Tudo"!

Pela primeira vez após seu retorno ao Brasil, Maria de Fátima (Bella Campos) dará de cara com a mãe, Raquel (Taís Araújo).

Veja que horas a novela vai ao ar nesta quarta (16) e confira o resumo completo do capítulo.

Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (16/07)?

"Vale Tudo" será exibida nesta quarta-feira às 20h35, após o Jornal Nacional, de acordo com programação divulgada pela Globo.

O horário está sujeito a alterações da emissora.

Resumo capítulos de Vale Tudo hoje (14/07)

16/07 - quarta-feira



Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel.

Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel.

Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar.

Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.