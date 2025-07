Vale Tudo: Grávida, Maria de Fátima é humilhada por Raquel: "Não te conheço"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maria de Fátima vai ficar na mão se depender de Raquel em "Vale Tudo"! A cozinheira e empresária virará as costas para a filha grávida.

A relação entre Maria de Fátima e Raquel tem volta em "Vale Tudo"?

As personagens de Bella Campos e Taís Araujo romperam relações devido às armações da megera, e Raquel jurou não a reconhecer mais como filha.

Nos próximos capítulos mais uma situação de roer as unhas acontece entre as duas!

Vale Tudo: Raquel rejeita Maria de Fátima mais uma vez

Em breve, Fátima ficará em choque ao descobrir que está grávida. A angústia aumentará quando Celina (Malu Galli) afirmar que Afonso (Humberto Carrão) é estéril, sugerindo que o filho não pode ser dele.

Desesperada, Fátima tentará procurar apoio em Raquel, mas será rejeitada de forma fria e pública pela mãe, revela o Notícias da TV.

A cena se passa no saguão do Theatro Municipal, onde Raquel, elegante e acompanhada de Renato (João Vicente de Castro), será surpreendida pela filha. Mesmo implorando por uma conversa, Fátima ouvirá da empresária que não é reconhecida como filha.

"Acho que houve um engano. Eu não te conheço". Diante da insistência da filha, Raquel se manterá firme. "Me desculpe, mas não tenho nada pra conversar com você. Com licença", revela o Notícias da TV.

Arrasada, a jovem subirá as escadarias do teatro e tentará se jogar, com a intenção de interromper a gravidez.

Após o episódio, Afonso descobrirá a traição de Fátima com César (Cauã Reymond) e exigirá um teste de DNA. Sentindo-se enganado, ele a expulsará da mansão.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 16 de agosto.