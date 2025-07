Vale Tudo: Odete chantageia Ivan para ele desistir de Raquel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Odete (Debora Bloch) não tem limites em "Vale Tudo"!

A vilã das vilãs não gostará nada de ver Ivan (Renato Góes) com Raquel (Taís Araujo) após a crise do casamento do executivo com Heleninha (Paolla Oliveira).

Para manter a paz na família, ela jogará sujo nos próximos capítulos da novela.

Vale Tudo: Odete chantageia Ivan por conta de Raquel

Ivan é interpretado por Renato Góes no remake de Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) enfrentará novas pressões mesmo após se separar de Heleninha (Paolla Oliveira), revela o Notícias da TV.

Ao descobrir que o ex-genro reatou com Raquel (Taís Araujo), Odete (Debora Bloch) o acusará de envolvimento em um suposto esquema de favorecimento à Paladar, que terá se tornado fornecedora da TCA.

A vilã ameaçará abrir um processo por espionagem empresarial e ainda cobrará uma multa contratual de R$ 300 mil, alegando quebra de cláusulas relacionadas ao casamento com Heleninha.

Ela condiciona a suspensão das ações legais ao retorno de Ivan para o antigo relacionamento.

Apesar das pressões, o administrador se recusará a ceder à chantagem. Ivan negará qualquer envolvimento com informações privilegiadas e reafirmará que não voltará com Heleninha por obrigação.

Mesmo diante da ameaça de demissão e processo, ele reforçará que não fez nada errado e está disposto a enfrentar as consequências.

Qual é o final de Ivan em Vale Tudo?

Apesar das armações de Odete Roitman (Beatriz Segall), Ivan (Antonio Fagundes) e Raquel (Regina Duarte) reatam.

No desfecho da história, ele é preso por subornar um agente alfandegário, em mais uma armação de Odete.

Porém, ao sair da prisão dois anos depois, reencontra Raquel. A novela termina com a reconciliação do casal.

Com a nova versão da trama no ar, ainda não se sabe se o desfecho será o mesmo. No entanto, a trajetória original pode servir como um indicativo do que os fãs podem esperar para o casal no remake.