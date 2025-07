Paolla Oliveira defende Heleninha Roitman de Vale Tudo: "As críticas são rasas"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Paolla Oliveira fala sobre os desafios de interpretar a alcoolista Heleninha em Vale Tudo, revelando surpresa com a reação do público.

Paolla Oliveira, que interpreta Heleninha no remake de "Vale Tudo", falou em entrevista ao Extra sobre a reação do público, que inclui muitos julgamentos.

Para se preparar, Paolla participou de reuniões de Alcoólicos Anônimos, consultou profissionais de saúde mental e contou com sua vivência familiar, buscando retratar com delicadeza a complexidade do problema, como destaca matéria do Purepeople.

Paolla Oliveira fala sobre Heleninha Roitman, de Vale Tudo

A atriz considera Heleninha uma personagem desafiadora e “indigesta”, que provoca reações que a motiva e a desgasta de forma que ela aprecia.

"Não me blindo das críticas e nem posso, senão vivo num mundo paralelo. As críticas chegam ainda mais na internet e parei para tentar entendê-las melhor. A gente não pode só enaltecer quando é bom, a gente tem que ser verdadeira também quando acontece alguma coisa que não está no nosso controle, que foge da expectativa", pontuou, segundo o artigo.

"Mas as críticas são tão rasas, principalmente por conta desse poder que a internet deu às pessoas. Como artista, temos que saber lidar melhor com isso. E daí que eu me coloquei em perspectiva", revelou ainda a atriz.

Ela explicou também que alguns "tiques" de Heleninha, como o gesto constante de mexer no cabelo, são associados à ansiedade e obsessão da personagem.