Vale Tudo: Raquel perde a Paladar após armação de Odete

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Reviravolta dura em "Vale Tudo"!

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) será surpreendida por um golpe devastador que colocará tudo a perder.

Vale Tudo: Odete faz Raquel perder tudo

Depois de conquistar a Paladar com esforço e dedicação, ela verá sua conquista ser destruída por uma articulação fria de Odete Roitman (Debora Bloch), como revela a colunista Carla Bitencourt.

A vilã, ao descobrir que Celina (Malu Galli) é sócia majoritária do negócio, pressiona a irmã a vender sua parte por uma quantia simbólica, usando o desequilíbrio emocional de Heleninha (Paolla Oliveira) como argumento.

Com a maioria do controle nas mãos, Odete fecha o restaurante e transfere as dívidas para Raquel, que se vê sem saída.

Uma ordem judicial obriga a empresária a deixar o imóvel às pressas.

Diante dos funcionários, ela faz um discurso de despedida comovente, reconhecendo o esforço de todos e encerrando um ciclo marcado por batalhas e superações.

O que aconteceu em Vale Tudo 1988?



Na novela original, Raquel (Regina Duarte) faz muito sucesso com a Paladar e surge rica na novela, após uma passagem de tempo de um ano.

Apesar de ser alvo de outras armações de Odete (Beatriz Segall), como uma tentativa frustrada de envenenamento da maionese de um dos restaurantes, a personagem não vai à falência ou perde a Paladar em momento algum.

A compra das ações da Paladar por Odete é uma criação de Manuela Dias para o remake.