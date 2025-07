Êta Mundo Melhor: Globo planeja série com Candinho e Policarpo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o sucesso da continuação de “Eta Mundo Bom”, “Eta Mundo Melhor”, a Globo planeja fazer uma série animada protagonizada por Candinho (Sergio Guizé) e o burro Policarpo.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a TV Globo já teria pedido o registro do título ‘As Aventuras de Candinho e Policarpo’ no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Conforme informações da coluna Play, do jornal O Globo, a emissora pretende produzir uma série com episódios curtos, de aproximadamente dois minutos cada um.

‘Êta Mundo Melhor!’ tem apresentado bons números de audiência. A novela ambientada no final da década de 1950 se passa dez anos após os acontecimentos de ‘Êta Mundo Bom!’.

A história continua acompanhando Candinho, que agora busca seu filho perdido. O personagem mantém sua simplicidade mesmo após herdar a fortuna da mãe, Anastácia (Eliane Giardini), e uma mansão em São Paulo.