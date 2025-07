Qual é o final de Maria de Fátima em ‘Vale Tudo’? Saiba desfecho da primeira versão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O final de Maria de Fátima na primeira versão da novela “Vale Tudo” (1988) é feliz. A vilã vai conseguir se dar bem mesmo depois de tantas armações ao longo da trama.

A personagem foi interpretada por Glória Pires e saiu ilesa dos crimes que cometeu, para a surpresa do público.

O que aconteceu com Maria de Fátima na Vale Tudo original?

Assim como no remake de 2025, Fátima também casou com Afonso (na época interpretado por Cássio Gabus Mendes) para ficar rica.

Após ser desmascarada e ser flagrada com César (Carlos Alberto Ricelli) por Afonso, a vilã passará por um período conturbado, venderá o próprio filho que teve com o amante, mas ainda escapará das punições.

O final de Fátima no último capítulo da primeira versão de Vale Tudo mostra o casamento da vilã com um príncipe italiano rico, que buscava uma esposa de fachada.

O arranjo do casamento é arquitetado por César, que seguirá ao lado de Fátima no final da novela. O casamento é um espetáculo luxuoso. Mesmo casada, ela seguirá o relacionamento com César.

Ao contrário de outros personagens do folhetim, que acabaram mortos ou pagando por seus erros, Fátima não sofre punição.

Ainda não se sabe se o remake repetirá o final da novela de 1988. A autora do remake, Manuela Dias, tem feito várias mudanças na trama.