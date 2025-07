Vale Tudo: Odete humilha Fátima com duro golpe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma atitude polêmica de Maria de Fátima vai tirar Odete Roitman do sério em "Vale Tudo". Confira o que a bilionária fará com a esposa de Afonso.

Tensão na família Roitman em "Vale Tudo"!

Após uma passagem de tempo, o casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) com Afonso (Humberto Carrão) já estará consolidado.

Porém, uma atitude dela pode pôr tudo a perder!

Vale Tudo: Após post, Fátima é humilhada por Odete

Maria de Fátima enfrentará um baque em sua trajetória como influenciadora digital no remake, conforme o Notícias da TV.

Tentando se promover, ela cometerá um erro grave ao publicar nas redes uma foto tirada na sala da presidência da TCA, sem permissão de Odete Roitman (Debora Bloch).

A legenda cheia de entusiasmo se voltará contra ela, gerando repercussão negativa.

Nesse ponto, Fátima e Afonso (Humberto Carrão) já terão voltado de Paris, e a golpista terá convencido o marido a permitir que ela retorne à carreira de influencer.

Ordenada a apagar o post, Fátima gravará um vídeo reclamando de censura, o que deixará a família Roitman indignada.

A situação fugirá do controle, e Odete exigirá a exclusão completa do perfil da nora.

A filha de Raquel (Taís Araújo), que havia conseguido alavancar seguidores com apoio profissional, será humilhada por Odete, que a acusará de causar prejuízos à imagem da família.

Fátima ainda tentará gravar um vídeo de despedida para seus fãs, mas será cortada com desprezo pela sogra.

O que acontece com Maria de Fátima em Vale Tudo?

Na versão original de Vale Tudo, Maria de Fátima chega a se casar com Afonso e viver em Paris, mas é flagrada com César. Um teste de DNA revela que o filho é do amante, e Afonso a expulsa de casa.

Depois de tentar levar uma vida honesta, ela reencontra César, que articula um casamento de fachada com um príncipe italiano.

Fátima aceita, deixa o filho com Raquel e passa a receber US$ 1 milhão por ano de casamento. Fica subentendido que ela e César continuam juntos.

Ainda não há confirmação, mas um destino semelhante é esperado para a personagem.