Vale Tudo: Celina descobre o caso de Maria de Fátima e César

O castelo de Maria de Fátima vai começar a ruir em "Vale Tudo"! Tudo começa quando Celina descobrir o caso da vilãzinha com César.

A casa vai cair para Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo"!

A golpista está feliz com o golpe do casamento em Afonso (Humberto Carrão), mas ela será finalmente desmascarada por Celina (Malu Galli), conforme revela o Resumo de Novelas do iG. Saiba mais!

Vale Tudo: Celina descobre que Maria de Fátima e César têm um caso

Após o casamento com Afonso, Fátima continuará mantendo um caso secreto com César (Cauã Reymond), segundo matéria do Resumo das Novelas.

Desconfiada do comportamento da nora e das frequentes idas ao salão, Celina resolve segui-la, determinada a descobrir o que Fátima anda escondendo.

Com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), que terá virado motorista da família, ela segue o carro da jovem até um apart hotel na zona sul. Ao chegar lá, tenta obter informações na recepção, mas não consegue.

No entanto, ao ver César saindo do local, tudo se encaixa. Jarbas logo reconhece o rapaz como o ex-namorado de Fátima, relembrando que no passado ele chegou a ser proibido de se aproximar dela por ordem judicial.

Celina conclui, então, que Fátima está enganando Afonso, mantendo um romance às escondidas.

A revelação promete ser um divisor de águas na trama, pois coloca em risco o casamento da vilã, além de gerar novos conflitos entre os personagens.