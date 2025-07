Espionagem e romance: saiba qual é a história do "dorama" da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A nova novela da Globo que será inspirada nos doramas e terá menos capítulos já teve sua história revelada.

“Vidas Paralelas”, escrita por Walcyr Carrasco e Cristianne Fridman, será estrelada por Giullia Buscacio e André Luiz Frambach.

A Globo aprovou a novela curta de cerca de 60 capítulos. A produção começará após a finalização dos roteiros, iniciados por Walcyr e assumidos por Cristianne.

Qual é a história de Vidas Paralelas?

A nova trama, dirigida por Adriano Melo, acompanha um herdeiro enviado pelo pai para espionar a própria empresa. O plano, porém, desmorona quando ele se apaixona por uma funcionária.

André Luiz Frambach viverá o playboy que, forçado pelo pai, trabalhará no escritório de advocacia da família. Ele vai se apaixonar pela mocinha e mudará todos os seus planos. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Além do casal protagonista, o elenco inclui Marcelo Serrado, que será o dono do escritório, e casado com a personagem de Flávia Alessandra, Kelzy Ecard (governanta da família), Felipe Camargo (pai da personagem de Giullia), e Olivia Araujo (proprietária de salão).

A estreia está prevista para 2026.