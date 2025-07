Ator de Vale Tudo trocou Fernanda Paes Leme por Sabrina Sato, diz atriz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em nova entrevista, Fernanda Paes Leme destaca ter vivido um affair com seu amigo João Vicente de Castro, que também se relacionou com Sabrina Sato.

Revelações amorosas de Fernanda Paes Leme!

A atriz de 42 anos declarou em participação no canal do Youtube da Dia TV ter sido trocada por Sabrina Sato no campo do romance.

Segundo a artista, a "troca" teria sido feita pelo ator João Vicente de Castro, no ar em "Vale Tudo" como o publicitário Renato Filipelli.

Na entrevista, Fernanda revelou que seu relacionamento com João era, no início, platônico e amigável.

Porém, a partir de um certo momento, os dois começaram a ficar escondidos, mais por iniciativa dela, que chegou a sentir algo mais forte pelo ator, destaca o Splash/UOL.

Fernanda teria ficado magoada pelo ator não ter contado a ela que teria começado a ficar com Sabrina Sato, e confrontado João em um evento. A ex-Pânico e o ator namoraram de 2013 a 2015.

"Eu fiquei um pouco magoada, não tinha nada combinado entre a gente, mas existia uma amizade, um amor muito grande, então eu fiquei mexida porque obviamente estava começando a gostar dela fora desse lugar da amizade. Fiquei um tempo sem falar com ele", destacou.

Porém, os dois voltaram a ficar algumas vezes e retomaram a amizade. "Hoje, somos só amigos, mas ele é um partidaço", declarou a atriz.