Relembre os vencedores de todas as edições do Dança dos Famosos

No último domingo (3), o elenco da nova edição do Dança dos Famosos foi anunciado no Domingão com Huck, dando início às celebrações dos 20 anos do quadro. Entre os 16 participantes confirmados estão celebridades como Wanessa Camargo, Rodrigo Faro, Fernanda Paes Leme, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, o influenciador Álvaro, entre outros.

E enquanto a edição 2025 ainda nem estreou, já vale relembrar os grandes vencedores das outras temporadas — nomes que marcaram a trajetória do programa até o título mais recente de 2024.

Campeões de cada temporada do Dança dos Famosos

2005 – Karina Bacchi

– Karina Bacchi 2006 (1ª edição do ano) – Juliana Didone

– Juliana Didone 2006 (2ª edição do ano) – Robson Caetano

– Robson Caetano 2007 – Rodrigo Hilbert

– Rodrigo Hilbert 2008 – Christiane Torloni

– Christiane Torloni 2009 – Paolla Oliveira

– Paolla Oliveira 2010 – Fernanda Souza

– Fernanda Souza 2011 – Miguel Roncato

– Miguel Roncato 2012 – Rodrigo Simas

– Rodrigo Simas 2013 – Carol Castro

– Carol Castro 2014 – Marcello Melo Jr.

– Marcello Melo Jr. 2015 – Viviane Araújo

– Viviane Araújo 2016 – Felipe Simas

– Felipe Simas 2017 – Maria Joana

– Maria Joana 2018 – Léo Jaime

– Léo Jaime 2019 – Kaysar Dadour

– Kaysar Dadour 2020 – Lucy Ramos

– Lucy Ramos 2021 (Super Dança) – Paolla Oliveira

– Paolla Oliveira 2022 – Vitória Strada

– Vitória Strada 2023 – Priscila Fantin

– Priscila Fantin 2024 – Tati Machado

Agora, resta saber: quem será o grande campeão de 2025?

