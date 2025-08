'Dança dos Famosos 2025': conheça os 16 participantes da competição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A nova temporada do quadro mais dançante da TV já começou! Conheça as celebridades que vão se jogar no ritmo e disputar o troféu em 2025.

O palco já está montado, os holofotes ligados e os ensaios a todo vapor!

A edição especial de 20 anos da Dança dos Famosos promete agitar os domingos da TV Globo com muito gingado, suor e carisma.

E o elenco escolhido para a temporada de 2025 é simplesmente explosivo — mistura de experiência, irreverência e talento.

Ao todo, 16 celebridades toparam encarar o desafio e mostrar que sabem (ou vão aprender!) dançar de tudo: do samba ao tango, do funk ao forró. Abaixo, confira quem são os nomes confirmados:

Os 16 participantes da Dança dos Famosos 2025



Cátia Fonseca – A apresentadora querida do público promete surpreender com sua versatilidade e simpatia no palco.

– A apresentadora querida do público promete surpreender com sua versatilidade e simpatia no palco. Richarlyson – O ex-jogador e atual comentarista esportivo troca os gramados pela pista de dança.

– O ex-jogador e atual comentarista esportivo troca os gramados pela pista de dança. Fernanda Paes Leme – Atriz e apresentadora, Fepa já entra com carisma de sobra e disposição para brilhar.

MC Livinho – Energia é o que não vai faltar! O funkeiro quer mostrar que o palco é seu lugar, com ou sem microfone.

– Energia é o que não vai faltar! O funkeiro quer mostrar que o palco é seu lugar, com ou sem microfone. David Junior – Galã das novelas, David já provou que tem presença de cena. Agora, é hora de encantar dançando.

– Galã das novelas, David já provou que tem presença de cena. Agora, é hora de encantar dançando. Manu Batidão – A poderosa do brega funk vem com ritmo no sangue e está pronta pra entregar tudo.

– A poderosa do brega funk vem com ritmo no sangue e está pronta pra entregar tudo. Alan Souza – O jovem ator é uma das apostas de talento e foco da temporada.

– O jovem ator é uma das apostas de talento e foco da temporada. Nicole Bahls – Dona de memes e momentos icônicos, Nicole quer provar que também é rainha da dança.

– Dona de memes e momentos icônicos, Nicole quer provar que também é rainha da dança. Silvero Pereira – Talento múltiplo da TV e do teatro, Silvero é presença marcante e promete apresentações memoráveis.

– Talento múltiplo da TV e do teatro, Silvero é presença marcante e promete apresentações memoráveis. Duda Santos – Atriz em ascensão, Duda chega leve, focada e pronta para mostrar seu lado dançarina.

– Atriz em ascensão, Duda chega leve, focada e pronta para mostrar seu lado dançarina. Álvaro – O influenciador chega cheio de energia e irreverência, com vontade de surpreender na técnica.

– O influenciador chega cheio de energia e irreverência, com vontade de surpreender na técnica. Wanessa Camargo – A cantora volta aos holofotes da dança e promete shows de emoção e entrega.

– A cantora volta aos holofotes da dança e promete shows de emoção e entrega. Teresa Slibitz – Uma das revelações da dramaturgia nacional, Teresa está pronta para encantar a todos.

– Uma das revelações da dramaturgia nacional, Teresa está pronta para encantar a todos. Gracyanne Barbosa – Dona de um corpo escultural e uma presença intensa, Gracy promete força e performance.

– Dona de um corpo escultural e uma presença intensa, Gracy promete força e performance. Rodrigo Faro – Apresentador experiente e carismático, Faro é mais um que quer mostrar que ainda tem molejo.

– Apresentador experiente e carismático, Faro é mais um que quer mostrar que ainda tem molejo. Luan Pereira – Jovem cantor do agro-pop, Luan entra no jogo disposto a aprender e a se reinventar.

O que esperar da temporada?



Com tanta diversidade no elenco, a expectativa é de performances marcantes, momentos emocionantes e, claro, muita competição. Divididos em grupos, os famosos enfrentam fases eliminatórias, repescagens e coreografias cada vez mais exigentes.

E tem novidade no júri: o carnavalesco Milton Cunha se junta à bancada técnica, prometendo comentários no melhor estilo “samba no pé com poesia”.

Prepare a pipoca e fique de olho nos domingos da Globo! Quem vai surpreender? Quem vai tropeçar? E quem será o(a) grande campeão(ã) de 2025? A disputa já começou — e o show também!

