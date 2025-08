Que horas começa a 'Dança dos Famosos'? Veja quem participa do programa hoje (03/08)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estreia da edição comemorativa traz nomes de peso, novo formato e pausa na programação; veja o que esperar do Domingão com Huck.

Neste domingo, 3 de agosto, a tradicional Dança dos Famosos estreia sua aguardada edição especial de 20 anos.

O quadro, que integra o Domingão com Huck, promete novidades no formato, celebridades queridas do público e momentos marcantes logo no primeiro episódio.

A atração vai ao ar a partir das 14h20 (horário de Brasília), na TV Globo e afiliadas.

Que horas começa a 'Dança dos Famosos'?

Por conta da transmissão do jogo entre Corinthians e Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro, o programa será interrompido por volta das 15h30 e retorna às telas às 18h10, com mais apresentações e revelações sobre o elenco da competição.

Quem participa da 'Dança dos Famosos' hoje?



A Globo já começou a soltar alguns nomes que estarão no elenco. A cantora Wanessa Camargo foi uma das primeiras confirmadas, seguida pelo influenciador Álvaro e os atores David Junior e Duda Santos.

Ao todo, serão 16 participantes, divididos em quatro grupos, com etapas eliminatórias e direito a uma repescagem automática para os primeiros eliminados de cada grupo.

O que há de novo?



Entre as novidades desta edição comemorativa, está a presença do comentarista e carnavalesco Milton Cunha no júri técnico. Conhecido por sua análise detalhada e carisma, ele deve trazer um toque especial às avaliações dos participantes.

Além disso, a produção promete coreografias ainda mais desafiadoras, temas variados e dinâmicas surpresas ao longo das próximas semanas.

Prepare a torcida, anote o horário e fique ligado: a dança começa hoje e promete movimentar os domingos com muito ritmo, emoção e brilho nos palcos do Domingão com Huck.