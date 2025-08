Quando começa 'A Fazenda 2025'? Record muda horário do reality rural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reality rural estreia em setembro com mudança estratégica na programação dominical; emissora quer disputar audiência com a Globo.

Se você estava com saudade das polêmicas, das provas eletrizantes e da convivência intensa em meio à natureza, pode comemorar:

A Fazenda 2025 já tem data de estreia marcada e vem aí com uma novidade importante — a mudança no horário de exibição.

Quando começa A Fazenda 2025?

A Record confirmou que a nova temporada do programa começa no dia 16 de setembro, uma terça-feira, com exibição a partir das 22h30, mantendo esse horário durante a semana.

Porém, aos domingos, a emissora vai adotar um novo esquema: o programa será transmitido às 16h, em pleno horário vespertino.

A alteração foi motivada por ajustes na grade dominical da Record, principalmente por conta da transmissão do Campeonato Brasileiro, que empurrou o Domingo Espetacular para mais tarde.

Com isso, a atração comandada por Adriane Galisteu vai disputar espaço com parte do Domingão com Huck, da TV Globo — uma aposta ousada para fisgar a audiência da tarde de domingo.

O que vem aí na nova temporada?



A emissora ainda faz mistério quanto aos nomes do elenco, mas já se sabe que a temporada terá 22 participantes disputando o prêmio de R$ 2 milhões, além de R$ 500 mil em recompensas adicionais distribuídas ao longo da competição.

Na edição anterior, o ator Sacha Bali foi o grande campeão, levando o prêmio máximo para casa após uma trajetória marcada por embates intensos e protagonismo nas dinâmicas do jogo.

Agora, os olhos se voltam para a nova leva de peões e peoas que promete movimentar novamente as redes sociais e garantir muita repercussão no horário nobre.

