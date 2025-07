Mais uma desistência: Camila Loures diz "não" para Record e não vai integrar o elenco de A Fazenda 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Camila Loures, um dos nomes mais populares nas redes sociais, não estará em A Fazenda 2025. A influenciadora, que chegou a ser cogitada como uma das apostas da Record para a nova temporada do reality rural, desistiu oficialmente de integrar o elenco.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, Camila já estava em fase final de negociação com a emissora e se preparava para assinar o contrato. No entanto, repensou sua participação e comunicou à direção do programa que preferia não seguir adiante.

O motivo? A decisão teve forte influência de sua agenda de compromissos como criadora de conteúdo.

Com contratos já firmados com grandes marcas e projetos em andamento, a permanência em um confinamento prolongado poderia afetar diretamente sua presença digital e, consequentemente, seu engajamento nas redes.

Fontes próximas à influenciadora revelaram que ela discutiu o assunto com sua equipe e, em consenso, chegou à conclusão de que o momento não era o ideal para encarar um reality desse porte.

Ainda que a visibilidade de A Fazenda seja tentadora, o custo de ficar longe do mundo digital pareceu alto demais para o atual momento da carreira de Camila.

Outras celebridades recusaram convite para integrar A Fazenda 2025

A influenciadora se junta a uma lista de celebridades que optaram por não participar do programa.

Recentemente, a atriz e cantora Karin Hils também recusou um convite da Record, explicando que está focada em sua carreira no teatro musical e não pretende se expor nas dinâmicas intensas de um reality show por enquanto.

Com essas baixas de última hora, a Record segue ajustando os nomes para compor o elenco da 17ª edição de A Fazenda, que promete estrear com novidades, mas ainda enfrenta desafios nos bastidores.

Quando começa A Fazenda 2025?

Para quem é fã do reality rural e já se pergunta quando começa a Fazenda 2025, deixa anotado na agenda: o reality estreia em 16 de setembro na Record, com 22 participantes.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES