Wanessa Camargo é a primeira participante confirmada na Dança dos Famosos 2025

Cantora diz que está animada e empolgada para encarar o desafio. A estreia da nova edição do quadro será no domingo, no programa Domingão com Huck

Wanessa Camargo foi confirmada no quadro Dança dos Famosos 2025, do “Domingão com Huck”. A cantora é a primeira participante anunciada.

O anúncio da participação foi feito nas redes sociais. "Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo”, declarou a cantora.

No perfil do apresentador do programa, Luciano Huck, foi publicado um vídeo de apresentação de Wanessa, anunciando a participação dela.

"Wanessa Camargo. Ela é poderosa, atrevida e agora tá pronta para dançar como nunca! Com mais de 20 anos de carreira, Wanessa Camargo já passou por todos os palcos possíveis e dominou todos eles. Do pop ao sertanejo, do Show dos Famosos ao Lip Sync, ela mostrou que entrega presença e emoção! Agora, será que a poderosa vai conquistar também o 10 do júri?", dizia o vídeo.

A lista com os demais participantes ainda não foi divulgada pela emissora.

A nova temporada de 'Dança dos Famosos' começa neste domingo (3) no Domingão com Huck.