Deu ruim! MC Livinho está fora da Dança dos Famosos

MC Livinho, que sofreu um grave acidente de moto, está fora da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Segundo o colunista, o artista sentiu fortes dores durante o ensaio. Por isso, os médicos solicitaram para Livinho desistir da competição, devido à “incompatibilidade entre sua recuperação e as exigências físicas da competição”. Agora, a produção do programa corre contra o tempo para encontrar um substituto para o quadro.

No dia 29 de julho, Livinho sofreu um acidente de moto e foi parar na UTI. Em vídeo nas redes sociais, o artista esclareceu sua situação aos fãs. “Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Os bombeiros chegaram e a ambulância me trouxe para o hospital. Deus está me dando uma nova oportunidade. Valorizem suas vidas. Estou em estado de observação, mas estou bem. Fiz tomografia, radiografia, e sigo sendo cuidado pela equipe médica”, explicou na ocasião.

Livinho, no último domingo (3), apareceu ao vivo no Domingão com Huck, e pareceu confiante para a competição.

